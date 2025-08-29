Bilmekaniker
2025-08-29
Aronssons Bil söker erfaren bilmekaniker
Vi på Aronssons Bil är ett härligt och sammansvetsat gäng som nu söker en ny kollega. Är du en erfaren bilmekaniker som vill arbeta i en trivsam miljö där kvalitet och service står i fokus? Då kan du vara den vi letar efter!Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Som mekaniker hos oss kommer du främst att arbeta med Mercedes-Benz person- och transportbilar, men även med andra bilmärken. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Felsökning
Reparationer
Service och underhåll
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som bilmekaniker
Är noggrann, självgående och serviceinriktad
Trivs med att arbeta i team men även tar eget ansvar
Vi erbjuder
En trevlig arbetsplats med god stämning
Möjlighet att utvecklas inom yrket
Ett stabilt företag med lång erfarenhet i branschen
Intresserad?
Tveka inte att kontakta oss för mer information eller för att boka in ett besök. Vi ser fram emot att träffa dig!
070-584 01 02 info@aronssonsbil.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@aronssonsbil.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aronssons Bilservice AB
(org.nr 556618-2795)
Härdgatan 44 (visa karta
)
432 32 VARBERG Jobbnummer
9482634