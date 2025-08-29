Bilmekaniker

Aronssons Bilservice AB / Maskinreparatörsjobb / Varberg
2025-08-29


Visa alla maskinreparatörsjobb i Varberg, Falkenberg, Kungsbacka, Halmstad, Mölndal eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Aronssons Bilservice AB i Varberg

Aronssons Bil söker erfaren bilmekaniker
Vi på Aronssons Bil är ett härligt och sammansvetsat gäng som nu söker en ny kollega. Är du en erfaren bilmekaniker som vill arbeta i en trivsam miljö där kvalitet och service står i fokus? Då kan du vara den vi letar efter!

Publiceringsdatum
2025-08-29

Om tjänsten
Som mekaniker hos oss kommer du främst att arbeta med Mercedes-Benz person- och transportbilar, men även med andra bilmärken. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Felsökning

Reparationer

Service och underhåll

Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som bilmekaniker

Är noggrann, självgående och serviceinriktad

Trivs med att arbeta i team men även tar eget ansvar

Vi erbjuder
En trevlig arbetsplats med god stämning

Möjlighet att utvecklas inom yrket

Ett stabilt företag med lång erfarenhet i branschen

Intresserad?
Tveka inte att kontakta oss för mer information eller för att boka in ett besök. Vi ser fram emot att träffa dig!
070-584 01 02
info@aronssonsbil.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@aronssonsbil.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aronssons Bilservice AB (org.nr 556618-2795)
Härdgatan 44 (visa karta)
432 32  VARBERG

Jobbnummer
9482634

Prenumerera på jobb från Aronssons Bilservice AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Aronssons Bilservice AB: