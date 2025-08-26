Bilmekaniker
2025-08-26
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du arbeta med några av marknadens starkaste bilmärken (Volkswagen, SEAT, Cupra, Skoda, Volkswagen Transport) där du har alla möjligheter i världen att vidareutbilda dig och bygga din kompetens.
Via våra märken vidareutbildar vi våra fordonstekniker regelbundet. Du skulle få möjlighet att utvecklas i din yrkesprofil, lära dig nya saker, bli bättre på det du redan kan och kanske upptäcka helt nya möjligheter.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som har fordonsteknisk utbildning och minst 5 års yrkeserfarenhet inom våra märken. Krav är att du har goda datakunskaper, B-körkort, kan formulera dig i svenskt tal samt skrift och tidigare erfarenhet av våra system.Publiceringsdatum2025-08-26Dina personliga egenskaper
Är du teknikintresserad och problemlösande person som med ett leende tar dig an dina arbetsuppgifter. Glad och trivs i sällskap av trevliga kollegor och med en yrkesstolthet som märks i ditt arbete. Gillar att kunna lösa kundens problem eller ge en kollega en hjälpande hand.Profil
Älskar du, precis som vi, bilar? Kanske är din favoritstund på dagen när du får köra in en bil med reparationsbehov, parkera den på din plats och börja diagnostisera. Eller så är det när serviceprotokollet är ifyllt, du kör ut bilen på parkeringen och återlämnar nycklarna till din kollega i kundmottagningen. Eller så är det stunden där emellan, när du får sjunka djupt in i bilens tekniska värld och göra det du gör allra bäst - reparera och serva bilar.
Känner du igen dig i detta?
Det är kanske just dig vi söker. Jag tror att det är du, så tveka inte att maila oss.
Vi söker vår nästa master technichian!
Skicka in din ansökan snarast då intervjuer sker löpande och anställning kan ske innan ansökningstiden gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23
E-post: mose@moses.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan mekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Moses Bil O Lack Tollarp AB
(org.nr 556719-3767)
Linderödsvägen 384 (visa karta
)
298 91 TOLLARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Moses Bil & Lack Tollarp AB Kontakt
Verkstadschef
Tommie Ramström tommie@moses.se 044-320031 Jobbnummer
