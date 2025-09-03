Billackerare
Fiks Group AB / Lackerarjobb / Eskilstuna Visa alla lackerarjobb i Eskilstuna
2025-09-03
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fiks Group AB i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Köping
, Flen
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-03Om tjänsten
Vi söker kontinuerligt billackerare åt en kunds räkning i Eskilstuna.
Billackerare till kund i Eskilstuna som kommer att arbeta med lackera bilar samt Skade reparationer. Arbetet kommer att innefatta allt från enkla reparationer till lite mer avancerade karosseri skador.Profil
Som person är du självgående och ser alltid kundens behov som en självklar utgångspunkt. Du är social, positiv och uthållig och gör det som krävs för att varje kund ska bli nöjd.
Du har några års dokumenterad erfarenhet som billackerare. Körkort B är ett krav.
Om verksamheten
Fiks Group AB erbjuder inhyrning av personal under korta eller längre perioder.
Fiks skall upplevas som en naturlig samarbetspartner i Sverige när behov av personal uppstår.
Genom en nära relation mellan företag och personal arbetar vi tillsammans för att nå våra uppsatta mål. Vi vill skapa nöjda kunder och nöjd personal.
Vi rekryterar kompetent personal, utvecklar och bemannar kundens verksamhet.
Vår snabbhet och kompetens är vår styrka och er möjlighet.
Fiks Group är ett auktoriserat bemanningsföretag i ALMEGA.
Vi har funnits sedan 1997 i Eskilstuna men är nu runt hela Sverige. Vi bemannar era behov! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fiks Group AB
(org.nr 556660-4095) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9489602