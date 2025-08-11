Billackerare
BR Stockholm AB är en väletablerad skadeverkstad med hög kvalitet och nöjda kunder som vår största drivkraft. Vi är specialiserade på reparationer och lackering av fordon efter skador och söker nu en erfaren och noggrann billackerare som vill bli en del av vårt skickliga team.
Som billackerare hos oss kommer du att arbeta med förberedelse av fordon för lackering, inklusive slipning och maskering. Du ansvarar för lackering med hög precision och finish, samt blandning av färger och nyanser för bästa resultat. I tjänsten kan även ingå lättare förberedelse innan lackering som innebär att säkerställa att alla moment håller högsta kvalitetsnivå.
Vi söker dig som har minst tre års dokumenterad erfarenhet av billackering, gärna från skadeverkstad. Du är självgående, noggrann och har ett gott öga för färg och detaljer. Som person är du lösningsorienterad och klarar av att arbeta under tidspress. Du talar svenska eller engelska.
Vi erbjuder en trygg anställning i ett stabilt företag som växer. Hos oss får du arbeta i en god arbetsmiljö med moderna verktyg och konkurrenskraftig lön baserad på erfarenhet och kompetens. Vi satsar på vidareutbildning och värdesätter teamkänsla och samarbete.
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
via mail
E-post: amir.dusinovic@brstockholm.se
