Biljettkontrollanter

Din Tur är Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns transportkoncept för kollektivtrafiken i Västernorrlands län. Hos Din Tur arbetar ett 50-tal personer fördelade på kontoret i Kramfors och på vårt kundcenter i Ånge. Din tur har dagligen trafik mellan länets kommuner, inom kommunerna och tätortstrafik i Härnösand, Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik. Omkring 10 000 000 resor varje år görs med Din Tur. 90% av resorna sker med buss, resten med tåg eller färdtjänst/sjukresa.
Din Tur är Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns transportkoncept för kollektivtrafiken i Västernorrlands län. Hos Din Tur arbetar ett 50-tal personer fördelade på kontoret i Kramfors och på vårt kundcenter i Ånge. Din tur har dagligen trafik mellan länets kommuner, inom kommunerna och tätortstrafik i Härnösand, Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik. Omkring 10 000 000 resor varje år görs med Din Tur. 90% av resorna sker med buss, resten med tåg eller färdtjänst/sjukresa.
Nu söker vi dig som bidra genom att säkerställa att våra resenärer köper rätt biljetter när de åker med oss. Söker du ett meriterande uppdrag på heltid med start i Januari så erbjuder vi dig ett rörligt och stimulerande jobb!Arbetsuppgifter
Som biljettkontrollant är din främsta uppgift att kontrollera att resenärer har giltig biljett. Arbetet sker i tjänstemannaroll och alltid i par - två och två. Det är ett socialt, rörligt och ibland utmanande arbete där du förväntas agera med integritet och gott omdöme. Tillsammans med din kollega åker ni med trafiken så väl lokalt som regionalt inom länet. Arbetstider kan komma att variera vardagar såväl som kvällar och helger.Profil
Vi söker dig som:
• Har ett professionellt bemötande och hög integritet
* Kan hantera obekväma situationer på ett respektfullt sätt
• Talar svenska obehindrat, och gärna engelska eller andra språk
* Har grundläggande teknisk vana - du ska kunna hantera en handenhet för biljettkontroll
• Är trygg, kommunikativ och lösningsfokuserad
* Är flexibel med arbetstider och bekväm med att jobba ute bland människorSå ansöker du
Är det dig vi söker? Då ser vi fram emot din ansökan! För mer information är du varmt välkommen att kontakta Mattias Adolfsson på tfn 0733-51 27 25 Ansök med CV och personligt brev via www.clockworkpersonal.se
senast den 7 Januari. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonstiden löpt ut. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
