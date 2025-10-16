Bilglasmästare
2025-10-16
Har du erfarenhet inom bilglas och vill arbeta i ett framgångsrikt och professionellt team? Vi söker nu en engagerad och noggrann bilglasmästare som vill vara en del av vår resa.
Om tjänsten Som glasmästare är arbetet varierande och spännande, med många olika kontaktytor och en ständig utveckling för dig och dina kompetenser. I din roll ansvarar du för att göra glasreparationer och rutbyten. Under arbetets gång säkerställer du hög kvalitet och noggrannhet i allt ditt arbete. Som auktoriserad verkstad reparerar vi alltid enligt biltillverkarens anvisningar. Du arbetar i nära samarbete med verkstadschef, tekniker och servicerådgivare.
Vi söker dig som...
Har tidigare erfarenhet från arbete med bilglas och är självgående
Är positiv och självgående
Är flexibel med känsla för perfektion och noggrannhet
Har en stor portion av personligt engagemang och alltid strävar efter att prestera högt genom att lägga ner tid och energi på dina arbetsuppgifter
Är lyhörd för kundens behov
Sätter kunden i fokus och är tekniskt lagd
Du förväntas arbeta självständigt och i team för att säkerställa att våra kunder får bästa möjliga service.
Svenska i tal och skrift
Fordonsteknisk utbildning
Kompetens kring glasarbeten
B-körkort
Meriterande
Tidigare arbetat som fordonstekniker för de märken Mechanum är auktoriserade för
Kan arbeta med Automaster DMS-system
Tidigare arbetat i Cabas
Om Mechanum Mechanum är en auktoriserad bilverkstad som sedan starten 2008 aktivt arbetat för att förändra kundernas syn på vår bransch genom att erbjuda bilservice och skadeverkstad till en kvalitets- och servicenivå som du aldrig tidigare upplevt. Vi är idag auktoriserade för 15 märken. Mechanum har starka ägare med långsiktiga ambitioner. För att lyckas behöver vi rekrytera noggranna, serviceinriktade och nytänkande människor till vår verksamhet.
Några av de förmåner vi erbjuder:
Personalrabatt
Rabatt på gym och hotell
Friskvårdsbidrag
Företagsmassage
Gratis biltvätt
Tjänsten avser heltid 07-16 på vår anläggning i Malmö, med start enligt överenskommelse. Provanställning 6 månader tillämpas.
Sista ansökningsdag är 28/11-2025. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Tatiana Feitor via tatiana.feitor@mechanum.com
eller 040-652 00 42 Ersättning
