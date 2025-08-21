Bilförsäljare/kundmottagare
2025-08-21
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
Vi söker en Bilförsäljare/kundmottagare (omgående)
Är du en person som är social, positiv och gillar många bollar i luften, i så fall kan det vara dig vi söker...
Sedan starten 2014 har vi köpt och sålt begagnade, svensksålda personbilar av nyare årsmodell.
Under 2019 byggde vi ny bilhall om ca 1000kvm. Den nya bilhallen har gett oss stora utvecklingsmöjligheter och innefattar numera även en modern verkstad som erbjuder service och reparation av bilar och husbilar.
Här på Bilcenter Oskarshamn AB är vi väldigt familjära och jordnära, vilket har resulterat i långa relationer med återkommande kunder.Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Försäljning och inköp av bilar
Kontraktsskrivning, Finansiering, offerter, kalkyler, teckna försäkringar
Garantiärenden
Kundmottagare, ta emot kunder, bokning av kunder till verkstaden, beställning av delar mm..
Erfarenhet krävs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: info@bilcenteroskarshamn.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilcenter i Oskarshamn AB
(org.nr 556964-0872)
Södra Fabriksgatan 27 (visa karta
)
572 36 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9470205