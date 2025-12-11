Bilförsäljare
2025-12-11
Motiveras du av att skapa goda kundrelationer och hjälpa kunden till rätt lösning? Då är det kanske dig vi söker som säljare till Bilia Toyota i Malmö.
Varför välja Bilia
Bilia är inte bara en arbetsplats, det är en möjlighet för dig att forma din framtid. Vi är en inkluderande organisation som inte bara värdesätter dina kompetenser utan ger dig plats att växa genom spännande utbildningar, stöttning, samarbete och bra utvecklingsmöjligheter. Här blir du en nyckelspelare i att skapa hållbara och innovativa lösningar.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.
Om tjänsten
Rollen som säljare kommer att innebära ett självständigt arbete enligt vår försäljningsprocess, från första kontakt med kund till avslutad affär. Proaktivt arbete är en naturlig del i ditt dagliga arbete. Kunder möter du i bilhallen men också ute på aktiviteter och över telefon. Det huvudsakliga målet är att, med en positiv och professionell inställning, bygga långsiktiga kundrelationer.
Vad vi önskar av dig
Vi tror att du har erfarenhet av arbete med kunder eller servicetjänster, meriterande med erfarenhet utav uppsökande försäljning. Även eftergymnasial utbildning inom försäljning och marknadsföring är meriterande. Vi värdesätter din potential och vilja att utvecklas med oss. B-körkort är ett krav samt goda datorkunskaper. Du behärskar svenska både i tal och skrift.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders inledande provanställning och placering är på Bilia Toyotas anläggning i Malmö. Arbetstiderna löper efter ett rullande schema och helgtjänstgöring ingår. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Bilia AB
(org.nr 556112-5690), https://www.bilia.se/ Kontakt
Martin Weidenmark
martin.weidenmark@bilia.se
9639164