Bilförsäljare
Car Proffsen I Kristianstad AB / Butikssäljarjobb / Kristianstad Visa alla butikssäljarjobb i Kristianstad
2025-09-22
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Car Proffsen I Kristianstad AB i Kristianstad
Car proffsen i Kristianstad AB söker en driven bilförsäljare!
Har du bil intresse, sälj talang och gediget kund fokus? Då vill vi ha dig med i vårt team!Publiceringsdatum2025-09-22Om företaget
Car Proffsen i Kristianstad AB drivs av passion för kvalitets bilar och förstklassig kund upplevelse. Vi erbjuder välsorterade begagnade bilar i toppskick - allt för att varje kund ska känna sig trygg och nöjd. Nu söker vi en säljare som vill bidra till vår fortsatta tillväxt!Arbetsuppgifter
Rådgivning och bilmatchning baserad på kundens behov
Aktiv bearbetning av leads och uppföljning via telefon/mejl
Ansvar för provkörningar, inbyten och avslut
Bygga långsiktiga kundrelationer
Samarbete med verkstad, administration och marknadsteam
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av försäljning, gärna från bilbranschen
Är självgående, mål orienterad och trivs i en föränderlig miljö
Har utmärkta kommunikationsfärdigheter på svenska (och gärna engelska)
Är serviceinriktad och lyhörd
Har B-körkort
Ansökan
Låter det här som rätt steg i din karriär? Skicka CV och personligt brev till info@carproffsen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: info@carproffsen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Car Proffsen I Kristianstad AB
(org.nr 559139-4449)
Rörvägen 16 (visa karta
)
291 59 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HAIDER ALMALIKI Info@carproffsen.se 0708700222 Jobbnummer
9520116