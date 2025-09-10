Bilförsäljare
2025-09-10
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
Letar du efter en ny utmaning som säljare inom bilbranschen? Vi söker en engagerad och driven bilsäljare till vår kund i Ljungby!
Kunden är ett modernt och lönsamt bilföretag med en portfölj av attraktiva bilmärken. Vi söker dig som vill vara med och bidra till kundens fortsatta tillväxt. Arbetsgivaren värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en inkluderande miljö där olika bakgrunder och erfarenheter välkomnas.
I rollen som säljare spelar du en avgörande roll i att bygga långsiktiga kundrelationer och ge en service i världsklass. Du blir en del av ett team som tillsammans arbetar för att överträffa kundernas förväntningar. Kunden är ett företag som ständigt utvecklas och uppmuntrar deras medarbetare att vara öppna för nya idéer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Aktivt arbeta med försäljning i bilhall
Genomföra behovsanalyser och presentera lämpliga bilmodeller
Genomföra provkörningar och skapa offerter
Förhandla och avsluta försäljningsavtal
Följa upp kunder för att säkerställa hög kundnöjdhet
Samarbeta med kollegor på andra avdelningar för en smidig kundupplevelse
Vi letar efter dig som har erfarenhet av försäljning, gärna uppsökande, och som trivs med att möta nya människor. Du är en utåtriktad och kommunikativ person med en positiv attityd. Du bidrar till en god laganda och arbetsmiljö, samtidigt som du är resultatorienterad och har en stark drivkraft att lyckas. Dessutom är du öppen för nya arbetssätt och förändring. Att du har erfarenhet av att arbeta provisionsbaserat är meriterande.
Det här är en rekrytering där du blir anställd direkt av kundföretaget. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, urval och intervjuer kommer att ske löpande, ansök därför så snart som möjligt. Har du frågor är du välkommen att kontakta Talent Manager Sophia Malaki på mail: sophia.malaki@randstad.se
.
Vi tar inte emot ansökningar via mail!
Välkommen med din ansökan!
Du har erfarenhet av försäljning och att bygga långsiktiga kundrelationer, men det är inget krav att du har jobbat med bilar tidigare
Erfarenhet av att arbeta provisionsbaserat är meriterande
Du är en utåtriktad och kommunikativ person med en positiv attityd som bidrar till en god laganda och arbetsmiljö
Du är resultatorienterad, har en stark drivkraft och är öppen för nya arbetssätt och förändringOm företaget
