Bilförsäljare
Bilsmidigt AB / Butikssäljarjobb / Upplands Väsby Visa alla butikssäljarjobb i Upplands Väsby
2025-08-31
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilsmidigt AB i Upplands Väsby
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Bli vår nästa stjärnsäljare - en spännande möjlighet inom bilbranschen!
Vill du vara en del av framtiden inom bilförsäljning?
Har du ambitionen att utvecklas inom försäljning? Var med och påverka framtiden för en av Sveriges snabbast växande onlinebilhandlare - med en av marknadens bästa ersättningsmodeller!
Bilsmidigt är en av Sveriges snabbast växande onlinebilhandlare och består i dagsläget av en tight och familjär arbetsmiljö som främjar både personlig och professionell utveckling. Hos oss blir du inte bara en del av teamet - du blir en del av vår resa mot att revolutionera bilköpsupplevelsen, som våra kunder ger imponerande 4,8/5 i betyg.
Är du vår nästa toppförsäljare?
Vi söker dig som älskar att möta nya utmaningar, trivs med förändring och har en passion för försäljning. Är du driven, engagerad och har en passion för bilar? Då är det här en unik chans för dig att växa och utvecklas i en snabbväxande bransch.
Vem är du?
För att lyckas i denna roll ser vi gärna att du:
• Är driven, disciplinerad och har ett starkt fokus på resultat.
• Har ett genuint intresse för bilar och en passion för försäljning.
• Är en lagspelare som trivs med att arbeta mot gemensamma mål.
• Har förmågan att snabbt och effektivt återkoppla till kunder.
• Är van vid att arbeta i högt tempo och hantera stress med lätthet.
Tidigare erfarenhet inom bilförsäljning, telefonförsäljning eller liknande är meriterande, men det viktigaste är att du har viljan att utvecklas och skapa resultat. Flytande svenska och engelska i både tal och skrift samt körkort är krav.
Vad vi erbjuder:
Du kommer att erbjudas en av marknadens mest attraktiva lönemodeller, där din framgång direkt speglar sig i din lön. Tjänsten innebär också helgarbete, och du utgår från vårt kontor i Upplands Väsby. Vi tror även starkt på mångfald, och därför söker vi i första hand kvinnor som vill vara med på vår tillväxtresa.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär?
Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt expansiva team! Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilsmidigt AB
(org.nr 559231-1053)
David adrians väg (visa karta
)
194 91 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9484085