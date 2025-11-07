Bildlärare till anpassad skola
Region Gotland / Speciallärarjobb / Gotland Visa alla speciallärarjobb i Gotland
2025-11-07
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Anpassade grundskolan
De anpassade skolformerna är en egen skolform för elever som bedöms att inte ha förutsättningar att nå upp till grundskolans eller gymnasiets kunskapskrav för att de har en intellektuell funktionsnedsättning.
De anpassade skolformerna har en egen läroplan och undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Inom de anpassade skolformerna på Gotland undervisar vi elever från årskurs 1-9 i anpassad grundskola och årskurs 1-4 i anpassad gymnasieskola.
I nuläget har vi cirka 80 elever inskrivna i anpassad grundskola och cirka 35 elever inskrivna i anpassad gymnasieskola. Våra medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Verksamheten inom de anpassade skolformerna finns idag lokaliserad på flertalet skolor runt omkring på ön. Vi söker nu en speciallärare med behörighet att undervisa i ämnet bild.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Eleverna du kommer att undervisa läser både mot ämnen och ämnesområden. Du ska ha ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer. Som bildlärare inom anpassade grundskolan arbetar du utifrån varje elevs utveckling och förutsättningar. Eleverna har en intellektuell funktionsnedsättning och befinner sig på olika utvecklingsnivåer. Som bildlärare ansvar du för planering och genomförande av den pedagogiska verksamheten.
Du är även delaktig i arbetet runt det systematiska kvalitetsarbetet. Du kommer att undervisa i både ämnen och ämnesområden. Du arbetar utifrån elevers behov, intressen och förutsättningar. Arbetet kan ibland vara fysiskt ansträngande och innehåller viss omvårdnad.
Vem är du?
Vi söker i första hand dig som är behörig speciallärare i bild med inriktning intellektuell funktionsnedsättning med behörighet att undervisa mot ämnen och ämnesområden.
Erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller funktionshinder är meriterande. Körkort är önskvärt. Du har ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer. Du är flexibel, lösningsinriktad och lyhörd för elevernas individuella förutsättningar. Det krävs att du är lugn och pedagogisk med stort tålamod med förmåga att skapa trygghet för varje elev.
Du har positivt förhållningssätt till arbetet. Du behöver ha en tydlighet i ditt agerande. Du pratar, läser och skriver svenska obehindrat. Vi lägger stor vikt vid tidigare erfarenheter och personlighet. Arbetet ställer krav på din förmåga att kunna planera och prioritera dina arbetsuppgifter. Det är viktigt att du är bra på att samarbeta med andra för att tillsammans nå uppsatta mål.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1097". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Anpassad grundskola Kontakt
Anna Levén, rektor 0498-204264 Jobbnummer
9593008