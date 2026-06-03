Vill du sommarjobba på lager? SE HIT!
Simplex Bemanning AB / Lagerjobb / Haninge Visa alla lagerjobb i Haninge
2026-06-03
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Haninge
, Ödeshög
, Hjo
, Mjölby
, Tibro
eller i hela Sverige
Plats: Södra Stockholm
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Varierande dagtider
Start: Omgående tom mitten på september.
Vill du arbeta praktiskt, bidra till ett engagerat team? Nu söker vi lagerarbetare och truckförare till en väletablerad och modernt lager. Här får du en viktig roll i arbetet med plock och pack och truckkörning.
Rekryteringen och anställningen hanteras av Simplex Bemanning. Du blir anställd av Simplex och uthyrd till vår kund.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Du arbetar löpande med plock, pack och behandling av inkommande gods
Du säkerställer att alla ordrar plockas och hanteras korrekt
Arbetet utförs med hjälp av maskiner såsom truck
Vi söker dig som har
Truckkort A+B
Erfarenhet av liknande lagerarbete
Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
God fysisk status
Är tillgänglig hela sommaren
För att trivas i rollen ser vi att du:
Kan arbeta i högt tempo och hantera pressade situationer
Tar ansvar och arbetar strukturerat
Om Simplex Bemanning
Det är Simplex Bemanning som ansvarar för hela rekryteringsprocessen och anställningen. Vi arbetar nära våra kunder och matchar rätt person till rätt uppdrag. Hos oss får du en trygg anställning, tydlig kommunikation och en arbetsgivare som bryr sig om din utveckling.
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://www.simplexbamanning.se
136 40 HANDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9944764