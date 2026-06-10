Bildlärare Nyströmska gymnasiet, Söderköping
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2026-06-10
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I Söderköpings kommun vill vi skapa livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här erbjuds du möjligheter och utmaningar i en attraktiv, mindre kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närhet till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Tillsammans skapar ca 1 100 medarbetare en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet visar hur vi som organisation vill vara och uppfattas.Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!
Vi erbjuder dig
Nyströmska skolan i Söderköping är ett modernt kunskapscentrum. Här finns både Gymnasie och Vuxenutbildning.
Vi erbjuder nu en timanställning som bildlärare på Nyströmska gymnasiet i Söderköping.
Hos oss får du ett varierat och utvecklande uppdrag tillsammans med engagerade kollegor. Du ansvarar för att planera och genomföra undervisning på ca 20% /vecka.
Välkommen med din ansökan till skolan med stort hjärta och grym kompetens.Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i bild och form på gymnasienivå för lärlingsgymnasiet samt inom IM (Introduktionsprogram, gymnasiet).
Som medarbetare hos oss behöver du vara väl förtrogen med de värderingar som ligger till grund för vår verksamhet. Den kunskapssyn som läroplanen syftar till avspeglas i arbetssätt och attityder.
Du ingår i ett arbetslag och ansvarar tillsammans med övriga lärare och arbetslagledare. Där ni gemensamt arbetar för att säkerställa trygghet och god måluppfyllelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad gymnasielärare i bild och form
Brinner för bildämnet och för att arbeta med ungdomar
Du har god samarbetsförmåga, är initiativrik, utvecklingsinriktad och lösningsfokuserad. Du är pedagogiskt skicklig och har hög kommunikativ förmåga i både tal och skrift. För att trivas i uppdraget arbetar du både självständigt och tar en aktiv roll i arbetslaget.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur belastningsregistret efterfrågas innan anställning erbjuds.
Anställning
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Timanställning
Omfattning: cirka 20 %
Tillträde: Augusti, enligt överenskommelse.
Ansök senast: 260728
Söderköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.Inför rekryteringsarbetet har Söderköpings kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Söderköpings Kommun
(org.nr 212000-0464), https://www.soderkoping.se/
614 80 SÖDERKÖPING Arbetsplats
Söderköpings Kommun Kontakt
Enhetschef/Rektor
Anders Forsberg anders.forsberg@soderkoping.se +4612118428 Jobbnummer
9957825