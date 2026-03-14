Bilbärgare i Göteborg
2026-03-14
Bärgningstjänsten Sverige AB bedriver bärgnings- och biltransportverksamhet i Stor Göteborg, Trollhättan, Karlstad, Falkenberg, Sjöbo och Mälardalen.
Bärgningstjänsten Sverige AB ingår sedan november 2023 i AutoCirc Group AB som i huvudsak är verksam inom fordonsåtervinning, och är verksamma i Sverige, Norge, Finland, Polen, Tyskland och Frankrike.
Vi söker Dig som brinner för att ge service och hjälpa andra. Bärgningstjänsten Sverige AB söker nu en (1) bärgningschaufför till vårt Bärgningsteam i Göteborg. Tjänsten är 100% Heltid, och tillträde efter överenskommelse. Publiceringsdatum2026-03-14Arbetsuppgifter
Dina huvudarbetsuppgifter är utförande av bärgnings- och vägassistansarbete som bland annat innebär att bärga fordon från skadeplats till verkstad, körning med TMA-skydds bil, men även utföra enklare reparationer såsom hjulbyte, däck reparation och starthjälp ute på plats hos våra kunder. Vi arbetar också med fältreparationer och enklare serivce för tunga fordon.
Du arbetar enligt fast treveckorsschema, vilket innebär att tjänstgöring förekommer alla veckodagar, även helger, med fridagar. Beredskapstjänstgöring förekommer och är efter förutbestämt arbetstidsschema.
Vi ger dig grundläggande utbildning inom bärgningsteknik, om du saknar tidigare erfarenhet.
Du har giltigt YKB-behörighet och minst C-körkort, med något eller några års erfarenhet av körning med tunga fordon. Har du CE-körkort, D-körkort, erfarenhet av bilbärgning, maskintransporter eller mekanisk erfarenhet är det meriterande. Erfarenhet av TMA-bilskörning och APV 1.x + 2.1 är meriterande (även godkänt certifieringsprov hos Trafikverket).
Dina språkkunskaper i svenska och engelska måste vara goda. Du har kontakt med många aktörer och kollegor, varför språk och kommunikation är viktigt. För att uppnå bra resultat är det viktigt att du är serviceinriktad, är bra på att samarbeta och kommunicera med andra. God fysik och förmåga att hantera stressiga situationer är en förutsättning för att klara av tjänsten. Vi använder digitala order- och uppdragssystem varför det också är viktigt med grundläggande dator- och telefonvana.
Vi erbjuder dig ett unikt och omväxlande arbete i en händelserik miljö med trevliga kollegor, intressanta arbetsuppgifter och bra personalförmåner. Bärgningstjänsten Sverige AB värnar om att ha en öppen atmosfär och att våra anställda har ett stort engagemang i sitt arbete och för verksamheten.
Om du tycker att tjänsten som Bilbärgare låter intressant, skicka din ansökan omgående. Alla ansökningar behandlas löpande, så skicka in CV och personligt brev så snart som möjligt. Sök gärna i första hand vid vår externa länk.
Bärgningstjänsten Sverige AB arbetar för en alkohol- och drogfri arbetsmiljö. Därför kan slumpmässiga drogtester förekomma under anställningen. Vid eventuell anställning är det aktuellt med förenklat utdrag från belastningsregistret.
Vi har kollektivavtal med Svenska Transportarbetareförbundet, och har därtill ett lokalt avtal anpassat för vår verksamhet. Lön utgår efter avtal.
Christoffer Larsson, Driftchef - tel 031-550113
Arbetsplats: Orrekulla Industrigata 25, 42536 HISINGS KÄRRA
Sista ansökningsdag är 2026-04-12 Så ansöker du
Vi tar endast emot ansökningar via Grade Varbi (extern webbplats).
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bärgningstjänsten Sverige AB
425 36 HISINGS KÄRRA
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9797968