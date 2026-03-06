Bil rekondare / Bil vårdare
2026-03-06
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cefyra Bil i Kristianstad i Kristianstad
Bilvårdare & Däckmontör sökes till Cefyra Bil i Kristianstad
Vill du jobba på ett stabilt företag med över 20 år i branschen? Cefyra Bil söker nu en noggrann medarbetare till vår bilvårdsavdelning!Publiceringsdatum2026-03-06Om företaget
Cefyra Bil är ett väletablerat företag som funnits i 22 år. Vi är en komplett bilpartner som erbjuder bilförsäljning, däckservice, verkstad samt professionell handtvätt och rekond. Vi är stolta över vår stabilitet och vår långa erfarenhet av att ge kunderna bästa möjliga service.Dina arbetsuppgifter
I rollen som bilvårdare hos oss får du arbeta med:
Bilvård: Utvändig tvätt, invändig städning och polering.
Däckservice: Däckbyte och däckbalansering.
Lokalvård: Ansvar för att hålla ordning och rent i våra lokaler.
Vi söker dig som har:
B-körkort (krav).
Minst 1 års erfarenhet av bilvård eller däckservice.
Ett öga för detaljer och en vilja att alltid leverera ett toppresultat.
Vi välkomnar både kvinnliga och manliga sökande till vårt team..
Information & Ansökan
Arbetstider: Vardagar kl. 10.00 - 18.00.
Plats: Cefyra Bil, Kristianstad.
Ansökan: Skicka ditt CV till c4bil@mail.com
.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Via E-Mail
E-post: c4bil@mail.com Arbetsgivarens referens
