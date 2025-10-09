Bidragshandläggare för föreningar
2025-10-09
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är läraren som får lillebror att läsa sina första ord och fritidspersonalen som skapar skratt efter skoldagens slut. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och bibliotekarien som för litteraturen nära. Tillsammans kämpar vi för kunskapen, för meningsskapandet och för den roliga vardagen för barn och ungdomar. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för framtiden i Kiruna kommun? Kom och bli en del av gemenskapen på kultur- och utbildningsförvaltningen.
Arbetsuppgifter
Kiruna är en föreningstät kommun och ideella krafter står för en stor del av aktivitetsutbudet för kommuninvånarna inom kultur- och fritidsområdet. Som handläggare för föreningar kommer du att vara Kiruna kommuns kontaktperson för föreningar. Du handlägger kommunens olika bidrag och administrerar annan föreningsservice, exempelvis lotteritillstånd. Du upprättar och reviderar riktlinjer, rutiner, bedömningsgrunder och checklistor för handläggningsprocessen och genomför och dokumenterar kontroller utifrån dem. Du skapar forum för dialog med föreningarna och inhämtar synpunkter från föreningslivet. Du är en del av kultur- och utbildningsförvaltningens kansli och samarbetar med kansliets medarbetare för att uppfylla kultur- och utbildningsnämndens mål och aktiviteter.
Som person är du noggrann och grundlig i ditt arbete med handläggning och trevlig, öppen och professionell i ditt möte med föreningarna. Du har ett stort hjärta och intresse för föreningsliv och en förståelse både för föreningarnas villkor och den kommunala beslutsprocessen. Kvalifikationer
Vi ser att du har en akademisk utbildning inom statsvetenskap, offentlig förvaltning, ekonomi eller annat relevant område samt flerårig erfarenhet av kvalificerad handläggning inom offentlig verksamhet.
Du har erfarenhet av att arbeta i digitala ansökningssystem, en god administrativ förmåga och vana att arbeta strukturerat och självständigt. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, inklusive erfarenhet av att skriva tjänsteutlåtanden och andra myndighetstexter.
Meriterande om du har erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation, t.ex. kommun, region eller statlig myndighet och en god kännedom om de ideella kultur- och fritidssektorerna och dess aktörer.
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282611". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna kommun
(org.nr 212000-2783) Arbetsplats
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Kontakt
Kulturchef/ bit. förvaltningschef
Markus Forsberg markus.forsberg@kiruna.se +46 980 704 94 Jobbnummer
9548900