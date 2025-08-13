Bid and Sales Manager Public Sector
2025-08-13
Följ med oss och forma en hållbar värld för människor och planeten.
På Grale är vår vision en värld fri från plastföroreningar med hjälp av våra innovativa lösningar. Plast tillverkas av petroleum och stannar kvar i vår miljö i tusentals år! År 2050 kan haven innehålla mer plast än fisk. Vi har som uppdrag att ändra på det.
Grale har bland annat utsetts till "Världens mest innovativa hållbarhetsstartup" bland 1 400 företag globalt!
Vi vann också det prestigefyllda priset "Global Tech Innovator", utvalt bland 2 000 teknikföretag världen över.
Vi utökar vårt team och söker dig som vill vara med på vår tillväxtresa och göra verklig samhällsnytta. Hos oss får du möjligheten att utvecklas, forma din roll, bygga nya kompetenser och ta nästa steg i karriären när vi skalar upp globalt.
Bid and Sales Manager - Public Sector
Trivs du i sammanhang där möjligheterna är oändliga i att driva verklig påverkan inom den offentliga sektorn? Som Bid and Sales Manager kommer du att ha en central tvådelad roll med ansvar för både affärsutveckling och bid-hantering. Du kommer att vara nyckeln till att etablera och expandera Grales närvaro i kommuner, regioner, statliga myndigheter och offentligt ägda bolag. Du kommer att ansvara för att identifiera möjligheter, navigera i upphandlingsprocesser och bygga starka relationer med syfte att driva vår affär framåt.
Huvudsakliga ansvarsområden inkluderar, men är inte begränsade till:
Strategi & Bid Management
Leda och koordinera hela anbudsprocesser från prospektering till inlämning.
Utveckla vinnande strategi och affärslogik i anbudsdokument.
Säkerställa att bid-innehåll är upphandlingsanpassat och konkurrenskraftigt.
Dela kunskap och best-practice internt.
Sälj & Relationsbyggande
Identifiera och bearbeta beslutsfattare inom offentlig sektor.
Bygga långsiktiga relationer för återkommande affärer.
Förhandla ramavtal och teckna kontrakt direkt med myndigheter och kommuner.
Kombinera säljmöten med insikt och rådgivning kring hållbarhetslösningar.
Använda CRM för pipeline-hantering, anbud och kunduppföljning.
Färdigheter & kvalifikationer Erfarenhet av offentlig upphandling och B2G-försäljning - helst i en kommersiell roll med inriktning på kommuner eller statliga myndigheter.
God kunskap inom lagrum för offentlig upphandling (LOU, innovationsupphandling, förstudie).
Erfarenhet av att sluta direktavtal med kommuner inom ramen för upphandlingsgräns.
Meriterande med bakgrund inom försäljning av fysiska produkter - gärna inom relaterade branscher.
Har erfarenhet av att navigera i kommunala budgetar, upphandlingscykler och upphandlingsverktyg.
Utmärkt förhandlings- och kommunikationsförmåga - både på svenska och engelska.
Vi ser också att du: Är resultatinriktad och motiveras av att slutföra affärer och bygga långsiktiga kundrelationer.
Du frodas i en roll där du får nätverka och engagera dig med beslutsfattare.
Är noggrann, arbetar proaktivt och hittar kreativa lösningar på utmaningar du stöter på.
Tycker om att kavla upp ärmarna och få saker att hända i en miljö med hög energi och snabb tillväxt.
Är både strategisk och operativ, bekväm med att driva hela säljcykeln själv.
Vad du får: Bli en nyckelspelare i en snabbväxande startup och bidra till en hållbar framtid.
En unik möjlighet att forma ett globalt varumärke från grunden.
Arbeta tillsammans med prisbelönta grundare som uppmärksammats på Forbes 30 under 30 och inom Prins Daniels Fellowship.
Vackert och modernt kontor i hjärtat av Stockholm.
Gratis frukost varje dag.
Friskvårdsbidrag + tillgång till gym och hälsoaktiviteter.
Veckovisa after works och en energifylld företagskultur.
Möjligheter till både professionell och personlig utveckling.
