Bibliotekskonsulent-vikariat
2025-11-06
Vi söker en bibliotekskonsulent med fokus på den regionala biblioteksverksamheten i Stockholms län.Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Tjänsten är placerad inom konsulentenheten. Du kommer ingå i ett team tillsammans med konsulenter inom bibliotek, cirkus, dans, film, musik och slöjd samt en enhetschef. Konsulentenhetens fokus är barn och unga. Du kommer att arbeta med regional biblioteksverksamhet, som har särskilt fokus på barn och unga. Vi söker en person som flexibelt kan stötta upp i verksamheten.
Arbetsuppgifterna innefattar främjande insatser gentemot folkbiblioteken i länet, där du bland annat bidrar till utveckling inom språkområdet - inklusive mångspråk och nationella minoriteters språk. Du stödjer arbetet med Språktåget, hanterar utskick och arrangerar träffar för folkbibliotek på olika teman. Du förväntas arbeta självständigt och i nära samarbete med kollegor, och bidra med strategiskt stöd, fortbildning och nätverksbyggande där det behövs. Du ingår i en tätt samarbetande arbetsgrupp av konsulenter men ska även självständigt kunna drivande främjande insatser gentemot folkbibliotekens olika målgrupper.
Konsulentenheten ingår i kulturförvaltningens avdelning för strategisk samordning, som även omfattar Stockholms länsmuseum och kulturnämndens samlade stödgivning till kultur- och föreningsliv samt folkbildningens aktörer. Kulturförvaltningen i Region Stockholm arbetar på uppdrag av kulturnämnden. Kulturnämnden verkställer Region Stockholms kulturpolitik och svarar för satsningarna inom kulturområdet.
Tjänsten är en vikariatsanställning fram till 31 december 2026.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du har en akademisk examen inom Bibliotek- och Informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av arbete på folkbibliotek i närtid och kunskap om de målgrupper som är prioriterade enligt bibliotekslagen. Du har kunskap och erfarenhet av barn- och ungdomsbiblioteksfrågor, strategiskt utvecklingsarbete och att leda utbildningsinsatser inom uppdragsområdet. Vidare har du god vana av att arbeta med digitala verktyg som Word, Excel och PowerPoint och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.
Meriterande är kunskap om och erfarenhet av tillgänglighetsfrågor samt digital delaktighet och utveckling.
Som person är du självgående och utåtriktad då arbetet kräver god social kompetens i möten med våra målgrupper. Du strukturerar och planerar det egna arbetet samt genomför ditt arbete strategiskt och metodiskt. Du har lätt för att samarbeta med andra samt att lyhört föra dialog med externa aktörer.
Självklart har du ett intresse för vår verksamhet, att arbeta i en politiskt styrd verksamhet och för innehållet i tjänsten.
Vårt erbjudande
Vi har kollektivavtal och med det följer kollektivavtalade försäkringar, tjänstepension och möjlighet till löneväxling. För att du ska kunna ta ansvar för din hälsa erbjuder vi friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt subventionerad sjukvård i form av kostnadsfri öppensjukvård. Flexibel arbetstid och möjlighet till att arbeta hemifrån har vi för att underlätta för dig att få ihop vardagen. Här kan du läsa mer om förmånerna i vårt kollektivavtal.
Vi på kulturförvaltningen finns på två olika platser där merparten av oss sitter i lokaler centralt på Södermalmsallén vid Medborgarplatsen, och Regionarkivet i rymliga lokaler i Flemingsberg med tillgång till eget gym.
Låter det här som något för dig ser vi gärna att du söker så snart som möjligt. För en komplett ansökan bifoga ditt CV och ett personligt brev.
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Camilla Luterkort camill.luterkort@regionstockholm.se
, 08-123 379 26.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kulturförvaltningen arbetar för att regionens invånare får tillgång till ett rikt och mångsidigt kulturliv. Med ekonomiskt stöd, som beslutas av Region Stockholms kulturnämnd, stöttar förvaltningen kultur- och föreningslivet i länet. Kulturförvaltningen arbetar också med konst och kultur i vården. Kulturnämnden är även arkivmyndighet för Region Stockholm. https://www.regionstockholm.se/om-region-stockholm/organisation/forvaltningar/om-kulturforvaltningen/.
Följ oss gärna på https://www.linkedin.com/company/kulturf%C3%B6rvaltningen/about/=.
