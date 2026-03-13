Bibliotekschef till Danderyds kommun
2026-03-13
Vill du leda och utveckla framtidens biblioteksverksamhet i en kommun som satsar på kultur, delaktighet och digital innovation? Kom till oss!
Bildningsförvaltningen är kommunens största förvaltning och ansvarar för all utbildning från förskola till vuxenutbildning samt för kommunens kultur och fritidsfrågor. Kultur och fritid inom bildningsförvaltningen består av idrott- och fritidsanläggningar, ungdomsverksamhet, bibliotek, kulturskola samt förenings- och kulturstöd.
Biblioteken i Danderyd består av Danderyds bibliotek i Mörby centrum, Djursholms, Enebybergs och Stocksunds bibliotek. Vi arbetar tillsammans för att skapa en relevant och intressant biblioteksverksamhet som utgår från biblioteksplan, barnkonventionen och kommunens verksamhetsmål. Vår biblioteksplan sträcker sig från 2025-2030 med tre viktiga fokusområden: läsfrämjande och kulturupplevelser, kunskap och information samt tillgängliga mötesplatser som genomsyras av tillgänglighet, delaktighet och trygghet.
Vår nuvarande bibliotekschef går i pension och vi söker dig som vill ta över uppdraget. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
I rollen som bibliotekschef ansvarar du för våra fyra bibliotek med personal-, budget- och verksamhetsansvar. Du driver och utvecklar verksamheten i enlighet med uppsatta mål inom given ekonomisk ram.
Verksamheten består av 14 medarbetare som har olika fokusområden, exempelvis barn och unga, programverksamhet, medier, IT och platssamordning. Du har helhetsperspektivet och säkerställer en ändamålsenlig verksamhet där ni tillsammans skapar nytta. Du verkar för att utveckla och effektivisera arbetssätt och processer. Aktuella utvecklingsområden är en satsning på barn och unga, programverksamhet och digitalisering.
Du ingår i ledningsgruppen för kultur och fritid där vi har ett nära samarbete och arbetar tillsammans med mål, uppdrag och utvecklingsfrågor. Vi ser fram emot att välkomna dig till vår ledningsgrupp!Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Högskoleexamen inom verksamhetsområdet som arbetsgivaren bedömer relevant.
* God kännedom om bibliotek och intresse för verksamhetens roll i samhället.
* Erfarenhet av ledarskap inom verksamhetsområdet som arbetsgivaren bedömer relevant.
* God systemvana och digital kompetens med intresse för digital utveckling och hur det påverkar verksamhetsområdet.
* God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av att vara chef, gärna inom bibliotek eller annan kulturverksamhet.
* Erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisation.
Vi söker dig med ett aktivt och modigt ledarskap som coachar och stärker medarbetarnas motivation, engagemang och vilja att utvecklas och ta ansvar. Du arbetar för en delaktighet på verksamheten. Det gör du bland annat genom att vara ansvarstagande med ett strukturerat arbetssätt med tydliga arbetsprocesser. Du är samarbetsorienterad med ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet, du verkar för det bästa för helheten. Vi söker också dig som har förmågan att skapa riktning och driva idéer framåt med trygghet och övertygelse som inspirerar andra att vilja följa med. Du ser sambandet mellan insats och effekt och driver arbetet mot tydliga resultat. Du skapar förståelse för varför vi gör det vi gör, vad det ska leda till och säkerställer att medarbetarna arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Den som erbjuds denna tjänst behöver uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Bakgrundskontroll kan förekomma i rekryteringsprocessen. Mer information om processen lämnas när det blir aktuellt.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
