Bibliotekarie till Linnéskolan
2025-10-16
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
Vill du vara med och forma vår kulturprofil? Det här erbjuder vi dig!
Du kommer under skoltid att hjälpa eleverna i skolornas bibliotek.
Tillsammans med lärarna kommer du arbeta med att utveckla elevernas förmåga att söka relevant kunskap och även reflektera över och kritiskt granska den. I och med detta stärker du med din kompetens elevernas lärande och läsande i alla ämnen.
Som skolbibliotekarie blir ditt huvudområde att ansvara för biblioteksverksamheten på skolan. Det innebär sedvanliga arbetsuppgifter i ett skolbibliotek. Du är ett stöd för lärarna och samarbetar kring utbildning i bland annat källkritik och MIK. Du ansvarar för bibliotekslokalen och att forma den för att skapa förutsättningar för en trygg studiemiljö.
I ditt arbete ingår att köpa in och hantera medier. Förutom att stötta eleverna i deras måluppfyllelse jobbar du givetvis läsfrämjande och dessutom aktivt för att utveckla elevernas medie- och informationskunnighet (MIK).
Du som söker skall vara intresserad av att arbeta med och utveckla våra skolbibliotek till en värdefull resurs för skolans samlade pedagogiska uppdrag. Dina insatser kommer inte att vara begränsade till biblioteket utan du kommer även att arbeta med eleverna i klassrummen.
Hässleholms kommun strävar efter att skapa de bästa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, där du kan trivas, må bra och uppleva arbetsglädje. Vi erbjuder våra medarbetare förmåner så som friskvårdsbidrag och möjligheten att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad bibliotekarie med examen i biblioteks- och informationskunskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av biblioteksarbete, men även av annat arbete än skol- eller biblioteksrelaterat. Kunskaper om biblioteks-administrativa system är önskvärt. Du har goda datorkunskaper och tycker om att lära dig ny teknik och utnyttja teknikens möjligheter. Du tycker om att styra och planera ditt dagliga arbete, men måste också vara flexibel och kunna möta oväntade utmaningar som dyker upp. Du har lätt för att uttrycka dig tydligt och korrekt i tal och skrift. Du är kreativ och lösningsfokuserad samt har god pedagogisk insikt. Du har en god förmåga att samarbeta och kommunicera och tycker om att testa nya vägar.
Som bibliotekarie har du elevens bästa i fokus och självständigt kan använda dig av dina teoretiska kunskaper samt tidigare erfarenheter i samarbete med övrig personal på skolan. Vi förväntar oss att du har god samarbetsförmåga gentemot elever, vårdnadshavare och medarbetare.
Du behöver ha B-körkort och tillgång till egen bil.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy:
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicy
Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på polisens hemsida.
Belastningsregistret - begära utdrag
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Linnéskolan består av både skola för årskurs F-9 och fritidsverksamhet för eleverna upp till årskurs 6. På skolan finns cirka 400 elever. Skolan ligger naturskönt belägen på gångavstånd från järnvägsstationen vilket möjliggör pendling med buss/tåg.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
