Bibliotekarie med programansvar
2025-12-10
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Vi söker dig som med stort engagemang vill arbeta på den nya enheten Kronan och Sylte bibliotek som ligger i södra Trollhättan.
I tjänsten kommer du främst att vara delaktig i den dagliga verksamheten på Sylte bibliotek men arbeta med program mot vuxna för enheten.
Biblioteken ligger i mångkulturella och dynamiska områden och många av våra besökare har annat modersmål än svenska. Kronan bibliotek ligger i Kronan kulturhus som rymmer flera olika verksamheter och Sylte bibliotek är även mer öppet. Biblioteken kommer från årsskiftet 2025/2026 att var en ny enhet. Båda biblioteken har samverkansavtal med skolorna i området.
Trollhättans bibliotek består av stadsbiblioteket, bokbussen, Kronan bibliotek och Sylte bibliotek. Bibliotekens verksamhet utgår från Biblioteksplanen, stadens verksamhetsmål och Barnrättskonventionen, med prioriterade gruppers bästa för ögonen.
Biblioteken i Trollhättan ingår i samarbetet Biblioteken i Fyrstad med gemensamt bibliotekssystem och webb. Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta som bibliotekarie framför allt mot målgruppen vuxna. Det är en varierande tjänst, där du bland annat kommer att arbeta i bibliotekets information och hantera medier för vuxna. Samtidigt ges du möjlighet att utvecklas genom att planera och genomföra programverksamhet riktade mot vuxna i samarbete med övriga medarbetare på den nya enheten. Det innebär bland annat att skapa kontakter och delta i olika nätverk samt att göra olika sorters bokningar. I uppdraget ingår att arbeta läsfrämjande och på Sylte bibliotek finns en pågående bokklubb som vi önskar att du fortsätter leda.Kvalifikationer
Examen inom biblioteks-och informationsvetenskap eller motsvarande.
Du har:
• god kännedom om litteratur
• god IT-kompetens och är trygg i användandet av digitala resurser
• ett pedagogiskt förhållningssätt
• goda kunskaper i svenska, kan du fler språk ser vi det som en styrka.
• erfarenhet av programverksamhet ser vi som meriterande.
Vi förutsätter att du tar initiativ och driver utvecklingen framåt inom ditt ansvarsområde och är aktiv i bibliotekens andra utvecklingsområden. Att arbeta självständigt och i grupp är självklart för dig. Du har många idéer och gillar att tänka och testa nytt. Det är viktigt att du ser möjligheterna och fördelarna med att arbeta i områden där de flesta av våra besökare har en ett annat modersmål än svenska.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
