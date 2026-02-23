Bibliotekarie
Tjänsten är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi erbjuder alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!
Du arbetar på biblioteken i Ljungsbro, Malmslätt och Linghem. Du bygger relationer med biblioteksbesökare där bemötande och service är ditt främsta fokus. I arbetet ingår mediearbete och att möta, vägleda och hjälpa besökarna. Du arbetar även till viss del med olika program och utställningar. Du arbetar utåtriktat i nära samarbete med dina kollegor i teamet.
Ljungsbro, Malmslätt och Linghems närbibliotek utgör en enhet, vilket innebär att du kan komma att vara placerad på samtliga bibliotek. Kvällsarbete ingår i tjänsten, och arbete på helger kan förekomma.
Din arbetsplats
Linköpings stadsbibliotek består av 12 biblioteksenheter som tillsammans arbetar för att driva och utveckla Linköpings stadsbibliotek. Vi vill att biblioteket ska vara en interaktiv mötesplats för alla. Centralt för oss är att jobba med demokrati, bildning och kultur. Vi arbetar med att lyfta prioriterade målgrupper, verka utanför de egna lokalerna, samarbeta med andra verksamheter och att öka deltagandekulturen. Vi ska skapa plats för nytänkande, öppna upp för nya kulturyttringar i nära samverkan med övriga kulturverksamheter. Linköpings stadsbibliotek bildar tillsammans med övriga folkbibliotek i Östergötland och Tranås Götabiblioteken. Målet för Götabiblioteken är att vi sammanför människor, gör kunskap levande, väcker fantasi och möjliggör att alla kan upptäcka och lära för att skapa ett starkt och hållbart samhälle där alla kan nå sina drömmar.
Ljungsbro bibliotek utgör ett viktigt nav i centrala Ljungsbro. Det är ett meröppet bibliotek, vilket ger besökarna möjlighet att komma in även när det inte är bemannat. Vidare är Linghems bibliotek samlokaliserat med skolbiblioteket i Himnaskolan, och Malmslätts bibliotek ligger i Kärna centrum i samlokalisering med ett servicehus.
Du som söker
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleexamen i en för tjänsten relevant utbildning som tex. biblioteks- och informationsvetenskap. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i bibliotek eller om du har erfarenhet av service och bemötande. Vi ser gärna att du har god datorvana så att du kan hjälpa bibliotekets användare kring tjänster och teknik som är tillgängliga via biblioteket. Eftersom rollen innebär mycket kontakt och kommunikation med andra, krävs det att du behärskar svenska i tal och skrift.
Det är viktigt att du är bra på att samarbeta med andra, samtidigt måste du tycka om att arbeta självgående och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Vi tror att det är en stor fördel om du gillar att jobba i en miljö som kräver flexibilitet. Du har ett inkluderande förhållningssätt och är bra på att engagera kollegor. Det är även viktigt att du är trygg i dig själv och förhåller dig professionellt i dina kontakter med våra besökare. Vi förutsätter att du sätter besökaren i centrum och har en vilja och förmåga att ge service på ett lyhört, tydligt och inkluderande sätt.
