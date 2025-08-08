Bibliotekarie
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Bibliotekets verksamhet regleras i bibliotekslagen, och i vårt huvuduppdrag ingår att verka för demokrati och fri åsiktsbildning, livslångt lärande samt främja läsning och litteratur.
Vi söker en bibliotekarie till biblioteket i Sätila. Tjänsten är delad mellan folk- och skolbibliotek.
I arbetsuppgifterna ingår sedvanligt biblioteksarbete i informationsdisk samt därtill hörande inre arbetsuppgifter. I tjänsten ingår ansvar för biblioteksverksamhet riktad till barn-och unga, vilket bland annat innefattar planering och genomförande av läsfrämjande programaktiviteter för målgruppen.
Vi söker dig med examen i Biblioteks- och informationsvetenskap. Du är omvärldsorienterad, digitalt kunnig, nyfiken och litteraturintresserad. Du tycker om att möta, vägleda och samtala med barn, unga och vuxna. Du är en lagspelare som har lätt för att samarbeta, men tycker också om att arbeta självständigt och själv ta ansvar för att planera och strukturera dina arbetsuppgifter.
Du har dokumenterad erfarenhet av biblioteksarbete, gärna med inriktning barn och unga.
Tjänstgöring på kvällar och helger förekommer.Kvalifikationer
Examen i Biblioteks- och informationsvetenskap
Du arbetar enligt en tydlig process. Organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines.
Du ser utanför boxen, tänker i nya banor och finner lösningar på gamla problem.
Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
