Bibliotekarie 10%
Barnens Montessoriakademi Östermalm AB / Bibliotekariejobb / Solna Visa alla bibliotekariejobb i Solna
2026-02-23
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Barnens Montessoriakademi Östermalm AB i Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Solna Enskilda Skola är en liten lågstadieskola med två klasser, en F-1 och en 2-3. Vi finns i Solna.
Skolbiblioteket på Solna Enskilda Skola är en integrerad del av skolans pedagogiska lärande och stödjer elevernas lärande genom att erbjuda en mångsidig samling av analoga och digitala medier, det fungerar som en resurs för undervisningen och främjar elevernas läsande och medie-och informationskunnighet.
Vi söker dig som främst har en examen inom biblioteks- och informationsvetenskap, i andra hand annan relevant akademisk examen. Tjänsten är på 4 timmar i veckan och omfattar att:.
• Gå igenom mediabeståndet samt urval och systematisk beståndsvård.
• Organisation och genomförande av utlåningsverksamheten.
• Rådgivning och stöd till elever och lärare.
• Aktiv medverkan i skolans projekt och utvecklingsprocesser samt genomföra boksamtal med eleverna.
• Nära samarbete med lärare och pedagogisk personal.
Vi undanber oss hjälp av rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: tanja.nikolaidi@bma.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Barnens Montessoriakademi Östermalm AB
(org.nr 556507-5586), https://bma.nu/solna-enskilda-skola/
Industrivägen 16 (visa karta
)
171 48 SOLNA Arbetsplats
Solna Enskilda Förskola och Skola Kontakt
Rektor
Tanja Nikolaidi tanja.nikolaidi@bma.nu 0709786583 Jobbnummer
9757901