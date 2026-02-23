Bibliotekarie 10%

Barnens Montessoriakademi Östermalm AB / Bibliotekariejobb / Solna
2026-02-23


Solna Enskilda Skola är en liten lågstadieskola med två klasser, en F-1 och en 2-3. Vi finns i Solna.
Skolbiblioteket på Solna Enskilda Skola är en integrerad del av skolans pedagogiska lärande och stödjer elevernas lärande genom att erbjuda en mångsidig samling av analoga och digitala medier, det fungerar som en resurs för undervisningen och främjar elevernas läsande och medie-och informationskunnighet.
Vi söker dig som främst har en examen inom biblioteks- och informationsvetenskap, i andra hand annan relevant akademisk examen. Tjänsten är på 4 timmar i veckan och omfattar att:.
• Gå igenom mediabeståndet samt urval och systematisk beståndsvård.
• Organisation och genomförande av utlåningsverksamheten.
• Rådgivning och stöd till elever och lärare.
• Aktiv medverkan i skolans projekt och utvecklingsprocesser samt genomföra boksamtal med eleverna.
• Nära samarbete med lärare och pedagogisk personal.
Vi undanber oss hjälp av rekryteringsföretag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: tanja.nikolaidi@bma.nu

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Barnens Montessoriakademi Östermalm AB (org.nr 556507-5586), https://bma.nu/solna-enskilda-skola/
Industrivägen 16 (visa karta)
171 48  SOLNA

Arbetsplats
Solna Enskilda Förskola och Skola

Kontakt
Rektor
Tanja Nikolaidi
tanja.nikolaidi@bma.nu
0709786583

Jobbnummer
9757901

