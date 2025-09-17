BI-utvecklare till Sussa Data och Analys
Region Halland / Datajobb / Varberg Visa alla datajobb i Varberg
2025-09-17
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-17Om företaget
Vi söker en erfaren utvecklare med ansvar för bland annat förvaltning och vidareutveckling till Sussa data och analys som är en ny virtuell samverkansorganisation med uppdraget att förvalta och utveckla nio regioners gemensamma datalagerlösning.
Sussa data och analys är en del av Sussa samverkan, en samverkansorganisation där nio regioner jobbar tillsammans för att bidra till att svensk hälso- och sjukvård når målen i regeringens vision för e-hälsa 2025. Samarbetet mellan de nio regionerna är unikt och just nu pågår arbetet med att utveckla och införa ett nytt, gemensamt vårdinformationsstöd. För att omhänderta möjligheterna att gemensamt utveckla en utdataförmåga har regionerna inom Sussa samverkan utvecklat en plattform och lösning, ett datalager, för att omhänderta informationen i vårdinformationssystemet. Arbetet pågår fortfarande och lösningen kommer att tas i drift samtidigt som regionerna produktionssätter vårdinformationssystemet.
Sussa data och analys är den förvaltnings- och leveransorganisation som kommer att förvalta och vidareutveckla den gemensamma plattformen och lösningen som respektive region därefter tar i drift i sin regionala miljö.
Läs mer om Sussa data och analys här: https://regionsormland.se/halsa-vard/sussa-samverkan/sussa-bi/
Du kommer att ha din anställning i en av regionerna men arbeta riktat mot Sussa data och analys i din roll.
Om jobbet
Som utvecklare inom Sussa data och analys ansvarar du för att implementationer i datalagret sker enligt plan, inklusive tester och prestandaoptimering. Du underhåller dokumentation och metadata, hanterar källkod och deltar i testning, felsökning, support och överlämning till regionala BI-team.
Du arbetar i nära samverkan med kollegor från nio regioner och representerar Sussa data och analys i forum med behovsägare och närliggande objekt som Sussa vårdstöd.
Uppdraget omfattar design, utveckling och test av lösningen, och du får vara med tidigt i etableringen av organisationen under 2025 - med möjlighet att påverka hur teamet formas.
Om digKvalifikationer
- Eftergymnasial utbildning inom dataingenjör, systemvetenskap eller annan relevant utbildning, alternativt motsvarande dokumenterad arbetslivserfarenhet.
- Flerårig erfarenhet av att utveckla och förvalta BI-lösningar.
- Kunskap i att designa och utveckla datamodeller, ETL-processer och rapporter.
- Förmåga att säkerställa datakvalitet och optimera prestanda.
- Erfarenhet av dataintegration, validering, testning och övervakning.
- Förmåga att omvandla verksamhetskrav till tekniska lösningar.
- Deltagande i agila arbetsprocesser såsom sprintplanering och retrospektiv.
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
- Erfarenhet av automatisering av tester och kvalitetssäkringsprocesser.
- Intresse för nya teknologier och arbetssätt inom BI-området.
- Förmåga att föreslå och implementera förbättringar i data- och analysprocesser.
- Samarbete med olika roller såsom analytiker, dataingenjörer och utvecklare.Dina personliga egenskaper
- God samarbetsförmåga och relationsskapande.
- Förmåga att leda, motivera och samordna grupper.
- Analytisk och problemlösande med förmåga att hantera komplexa frågor.
- Strukturerad och effektiv i planering, organisering och prioritering.
- Tillmötesgående och lösningsorienterad i sitt bemötande. Övrig information
Information om rekryteringsprocessen
På grund av den gemensamma rekryteringen mellan flera regioner kan processen till Sussa Samverkan ta längre tid, då varje ansökan noggrant granskas och beaktas. Du är alltid välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna om du har några frågor eller funderingar.
Kontaktperson Sussa data och analys:
Vid frågor om tjänsten, välkommen att kontakta Saif Al Mobarek, saif.al.mobarek@regionsormland.se
, 070-288 49 89 samt ansvarig chef för denna roll i Region Halland Rosita Ahlstedt, rosita.ahlstedt@regionhalland.se
, 070-210 99 20.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner Region Halland erbjuder dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/851". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Regionkontoret Kontakt
Rosita Ahlstedt, Avdelningschef 070-2109920 Jobbnummer
9512508