BI Utvecklare till Sussa data och analys
2025-09-17
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vi söker en erfaren utvecklare med ansvar för att bland annat förvaltning och vidareutveckling till Sussa data och analys som är en ny virtuell samverkansorganisation med uppdraget att förvalta och utveckla nio regioners gemensamma datalagerlösning.
Sussa data och analys är en del av Sussa samverkan, en samverkansorganisation där nio regioner jobbar tillsammans för att bidra till att svensk hälso- och sjukvård når målen i regeringens vision för e-hälsa 2025. Samarbetet mellan de nio regionerna är unikt och just nu pågår arbetet med att utveckla och införa ett nytt, gemensamt vårdinformationsstöd. För att omhänderta möjligheterna att gemensamt utveckla en utdataförmåga har regionerna inom Sussa samverkan utvecklat en plattform och lösning, ett datalager, för att omhänderta informationen i vårdinformationssystemet. Arbetet pågår fortfarande och lösningen kommer att tas i drift samtidigt som regionerna produktionssätter vårdinformationssystemet.
Sussa data och analys är den förvaltnings- och leveransorganisation som kommer att förvalta och vidareutveckla den gemensamma plattformen och lösningen som respektive region därefter tar i drift i sin regionala miljö.
Läs mer om Sussa data och analys här: Sussa data och analys
Du kommer att ha din anställning i en av regionerna men arbeta riktat mot Sussa data och analys i din roll. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
Som utvecklare inom Sussa data och analys ansvarar du för att implementationer i datalagret sker enligt plan, inklusive tester och prestandaoptimering. Du underhåller dokumentation och metadata, hanterar källkod och deltar i testning, felsökning, support och överlämning till regionala BI-team.
Du arbetar i nära samverkan med kollegor från nio regioner och representerar Sussa data och analys i forum med behovsägare och närliggande objekt som Sussa vårdstöd.
Uppdraget omfattar design, utveckling och test av lösningen, och du får vara med tidigt i etableringen av organisationen under 2025 - med möjlighet att påverka hur teamet formas.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har eftergymnasial utbildning inom dataingenjör, systemvetenskap eller annan relevant utbildning, alternativt motsvarande dokumenterad arbetslivserfarenhet
Har flerårig erfarenhet av att utveckla och förvalta BI-lösningar
Har kunskap i att designa och utveckla datamodeller, ETL-processer och rapporter
Har förmåga att säkerställa datakvalitet och optimera prestanda
Har erfarenhet av dataintegration, validering, testning och övervakning
Har förmåga att omvandla verksamhetskrav till tekniska lösningar
Har erfarenhet av deltagande i agila arbetsprocesser såsom sprintplanering och retrospektiv
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av automatisering av tester och kvalitetssäkringsprocesser
Har intresse för nya teknologier och arbetssätt inom BI-området
Har förmåga att föreslå och implementera förbättringar i data- och analysprocesser
Har erfarenhet av samarbete med olika roller såsom analytiker, dataingenjörer och utvecklareDina personliga egenskaper
God samarbetsförmåga och relationsskapande
Förmåga att leda, motivera och samordna grupper
Analytisk och problemlösande med förmåga att hantera komplexa frågor
Strukturerad och effektiv i planering, organisering och prioritering
Tillmötesgående och lösningsorienterad i sitt bemötande
Information om rekryteringsprocessen
På grund av den gemensamma rekryteringen mellan flera regioner kan processen till Sussa Samverkan ta längre tid, då varje ansökan noggrant granskas och beaktas. Du är alltid välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna om du har några frågor eller funderingar. Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20:2025:032". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Vid frågor om tjänsten, kontakta
Saif Al Mobarek 070-288 49 89 Jobbnummer
9512599