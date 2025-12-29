BI Konsult
Vill du vara med och hjälpa organisationer att förstå sin verksamhet och fatta bättre, datadrivna beslut? Nu söker vi en erfaren och nyfiken BI-konsult till ett växande team som arbetar med moderna och säkra BI-lösningar. Vår kund, en framstående aktör inom sin bransch, söker en driven BI Konsult för att förstärka sitt team. Här får du möjlighet att arbeta med innovativa lösningar som har en direkt inverkan på affärsstrategin och bidrar till framgång.
OM TJÄNSTEN
I rollen som BI-konsult arbetar du med att identifiera, definiera och leverera smarta BI-lösningar hos kunder inom olika branscher. Arbetet sker i projektform och omfattar hela processen - från analys och design till utveckling, testning och förvaltning.
Du har en central teknisk roll och arbetar nära kund, både självständigt och tillsammans med kollegor. Här får du möjlighet att påverka lösningarnas utformning och bidra med din spetskompetens inom BI.
Du blir en del av ett kompetent och engagerat team i ett företag som präglas av samarbete, kunskapsdelning och utveckling. Arbetsplatsen är modern och flexibel, med goda möjligheter att påverka både arbetssätt, arbetstid och vidareutveckling i rollen.
Du erbjuds
• Spännande projekt hos kunder i olika branscher
• Ett kunnigt och hjälpsamt team
• Flexibla arbetstider och möjlighet till flexibel arbetsplats
• Goda utvecklingsmöjligheter i ett företag som växer
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst 3 års erfarenhet inom BI eller systemutveckling
• Har ett starkt intresse för BI
Det är meriterande om du har
• Har goda kunskaper inom Microsofts plattform, särskilt SQL och Analysis Services
• Har erfarenhet av eller intresse för BI-arkitektur
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Problemlösning
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
