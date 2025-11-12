Bevakningsprojektledare - Väganläggningar
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Bevakningsprojektledare komplexa väganläggningar till Trafikverket i Stockholm.
Detta är ett flerårigt konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som bevakningsprojektledare för komplexa väganläggningar ansvarar du för att säkerställa att externa exploaterings- och byggprojekt inte äventyrar anläggningarnas funktion och säkerhet. Du fungerar som samordnare mellan interna enheter och externa aktörer samt följer upp risker, säkerställer efterlevnad av riktlinjer och dokumenterar åtgärder för att skydda anläggningarna. Rollen kräver nära samarbete med experter, myndigheter och andra aktörer och innebär ansvar för hela processen från stöd vid planering till projektavslut och erfarenhetsåterföring.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Övervaka och följa upp externa exploaterings- och byggprojekt som kan påverka väganläggningarna och säkerställa att dessa genomförs utan att äventyra funktion och säkerhet.
Samarbeta och samordna med interna enheter för att alla relevanta funktioner är informerade om pågående och planerade projekt.
Fungera som kontaktpunkt och samordnare mellan interna enheter och externa aktörer såsom kommuner, exploatörer och myndigheter.
Identifiera potentiella risker och konsekvenser av externa bygg- och exploateringsprojekt och föreslå åtgärder för att hantera dessa.
Säkerställa att externa exploateringar och byggprojekt följer riktlinjer, regler och säkerhetskrav, och vid behov agera för att åtgärda avvikelser eller risker.
Dokumentera och rapportera alla relevanta exploaterings- och byggaktiviteter, inklusive vidtagna åtgärder för att hantera risker.
Registrera, uppdatera och följa upp exploaterings- och byggprojekt som kan påverka väganläggningarna.
Stödja samhällsplanerare vid kommunal detaljplanering, inklusive deltagande i möten och kontakt med experter.
Bidra i projektering och produktion genom genomförandeavtal.
Delta i avslutande möten vid uppdragsavslut och sammanställa erfarenheter från projekt.
Utarbeta slutrapport för projektutvärdering och erfarenhetsåterföring.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Teknisk högskoleutbildning (minst kandidatexamen, 180 hp) inom bygg-, anläggnings-, maskin- eller elektroteknik, alternativt annan teknisk inriktning. Minst fem (5) års dokumenterad erfarenhet av projektledning inom infrastruktur- och anläggningsprojekt, med särskilt fokus på väg- och tunnelprojekt eller andra komplexa anläggningar. Erfarenheten ska ha förvärvats inom de senaste tio (10) åren och omfatta projekt med en total projektomfattning på minst 100 MSEK. Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av att leda eller samordna arbete med kvalitet och säkerhet i anläggningsprojekt, med särskild erfarenhet från komplexa väg- eller tunnelanläggningar. Erfarenheten ska ha förvärvats inom de senaste fem (5) åren. Genomgått formell utbildning i entreprenadjuridik, såsom högskolekurs, certifierad utbildning eller motsvarande, samt kunna redogöra för tillämpning av juridiken i praktiska projekt. Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem såsom DevOps eller motsvarande, för registrering, uppföljning och rapportering av ärenden och dokumentation. Erfarenheten ska ha förvärvats inom de senaste fem (5) åren och utgöra en kontinuerlig och integrerad del av de dagliga arbetsuppgifter. B-körkort Utbildning Arbets på väg. APV steg 1.1 och 1.2, enligt TDOK 2018:0371.
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
