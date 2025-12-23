Bevakningschef
Försvarsmakten / Militärjobb / Arboga Visa alla militärjobb i Arboga
2025-12-23
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Arboga
, Eskilstuna
, Örebro
, Skinnskatteberg
, Nora
eller i hela Sverige
OM TJÄNSTEN
Bevakningschef till FMLOG i Arboga
Hos FMLOG Försörjning får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och hos oss kommer du ha möjlighet att förena det professionella och det privata. Du kommer arbeta på FMLOG Försörjning som anskaffar, lagerhåller, vidmakthåller och avvecklar förnödenheter åt Försvarsmakten. Logistiken ska vara effektiv och innebära en hög tillgänglighet för alla typer av förnödenheter runtom i hela Sverige, det innebär att produktion, planering och kundsupport också är viktiga delar i vårt arbete.
Kort beskrivning av tjänsten:
Som en del i utökningen av uppgifter och ansvar inom bevakning i Försvarsmakten så rekryterar vi nu en officer till befattning som Plutonchef/bevakningschef i Arboga. Befattningen innebär ett arbete som både är ansvarsfullt och omväxlande med ansvar att bygga upp verksamheten och leda ett team.
Teamet kommer vara ansvarigt för bevakning vid in och utlämning av materiel samt ronderande bevakning av ytterförråd i området kring Arboga. I den inledande fasen kommer arbetet främst bestå av uppdragsbeskrivning och förberedelser för att bevakningspersonal ska kunna rekryteras och påbörja uppgiften.
Arbetet kommer innebära stor variation och möjlighet att skapa föreutsättningar för teamet att genomföra sina uppgifter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Genomföra kontroller av FM anläggningar samt genomföra larmutryckningar
• Rekrytera, strukturera och leda bevakningspersonal
• Upprätta ny verksamhet och utveckla personal och uppgifter
• Kompetensutveckla egen personal samt upprätthålla personalens kunskaper och färdigheter mot ställda krav
• Personalansvar för både civila och militära medarbetare
Tjänstgöringen som Plutonchef kan vara både fysiskt och psykiskt krävande.
KRAVPubliceringsdatum2025-12-23Kvalifikationer
• Genomförd specialistofficersutbildning/officersutbildning
• God förmåga att förstå och tala engelska
• Skyddsvaktsutbildad
• AK 5-utbildad
• God fysisk status
• Körkort lägst klass B Dina personliga egenskaper
Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och dina personliga egenskaper såsom t ex social kompetens.
Arbetet kräver ett högt mått av eget ansvar och du förväntas vara en person som kan driva uppgifter självständigt. Du är prestigelös, samarbetar effektivt med andra och värnar om att skapa och bibehålla goda relationer. Vidare är du tydlig i din kommunikation, har en personlig mognad, är förtroendeingivande och lyhörd.
MERITERANDE
• Genomförd kurs "Chef insatsberedd skyddsstyrka" med godkänt resultat
• Genomförd Militärpolisutbildning med godkänt resultat
• Militärt förarbevis med minst personterrängbil/minibuss
• Pistol 88-utbildad
• Närkampsutbildad
• IDV-utbildad
• Tidigare erfarenhet av bevakningstjänst och/eller liknande säkerhetsarbete inom eller utanför Försvarsmakten Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning sex månader (för dig som inte är anställd hos Försvarsmakten)
Sysselsättningsgrad: Heltid med jourtjänstgöring förekommer också
Arbetsort: Arboga, tjänsteresor till andra orter förekommer
Tillträde enligt överenskommelse
Individuell lönesättning tillämpas
Befattningen är en militär befattning OR 7 men sökande inom OR 6-OF 2 accepteras
Då Försvarsmakten arbetar aktivt med en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökanden.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
För upplysningar om befattningen kontakta Daniel Johannesdal.
Fackliga företrädare
Jonas Axeheim, OFR/O.
Håkan Antonsson, OFR/S.
Samtliga nås via växeln 010-826 50 00 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-16
Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev med referenser där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ansökan ska även innehålla militära vitsord och intyg på genomförda utbildningar (militärt och civilt) samt kopia på körkort och skyddsvaktsbevis.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9662962