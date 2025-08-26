Betongare/Armerare
2025-08-26
Vi letar efter självgående betongare/armerare som har erfarenhet av att jobba med både armering och gjutning. Klart meriterande om du har erfarenhet från lite mer avancerad armering.Publiceringsdatum2025-08-26Kvalifikationer
Gedigen erfarenhet inom betong/armering.
Förmåga att arbeta efter ritning.
Trygg med att gjuta.
God kommunikationsförmåga på svenska.
Yrkesbevis eller motsvarande kvalifikationer.
Meriterande:
Heta arbeten.
Säkra lyft.
AnläggningKörkortskrav
Stämmer ovanstående in på dig? Du ansöker enkelt genom att SMS.a "Armerare" till 076-3368454, så tar vi kontakt med dig.
Självklart kan du även ansöka via knappen nedanför
Vi erbjuder:
Vi erbjuder lön enligt kollektivavtal, trevliga arbetskamrater samt ett företag som man kommer att trivas i. Uppdragen kommer att fyllas så snart som möjligt, så vi uppmuntrar dig att inte vänta med att skicka in din ansökan.
Genom att skicka in dina handlingar till oss på Prowork - så godkänner du vår Integritetspolicy som finns att läsa på www.prowork.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Stockholm AB
(org.nr 556925-4591) Arbetsplats
Stockholm Bygg&Anläggning Kontakt
Adnan Kayhan adnan@prowork.se Jobbnummer
9475370