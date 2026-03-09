Beställarrepresentant kraftsysteminvesteringar
2026-03-09
Vill du vara med på resan mot ett än mer elektrifierat Sverige? Då kan det här vara tjänsten för dig.Om tjänsten
I rollen beställarrepresentant för anläggnings/kraftsysteminvesteringar kommer du att jobba med planering, värdering och uppföljning av Svenska kraftnäts kraftsystemsinvesteringar. Du kommer utgöra en viktig del i att säkerställa att rätt investeringar görs i stamnätet för att möta Svenska kraftnäts uppdrag och Sveriges energi- och klimatpolitiska mål.
Tjänsten kommer att innefatta:
• Strategisk planering av investeringsportföljen från behovsanalys till finansiellt beslut och beställning till projektverksamheten.
• Värdering och motivering av investeringsalternativ utifrån kostnads-nytto-analyser samt andra samhällsekonomiska och strategiska aspekter.
• Följa upp och stötta beställda anläggningsprojekt i beställarroll för att säkerställa effektiv styrning och att effektmålen för beställda investeringar uppnås.
Du kommer att få möjligheten att utvecklas inom ansvarsområdet och utbyta erfarenheter med dedikerade kollegor med lång erfarenhet. Vi ser ett stort värde i kompetensutveckling och ger möjlighet att delta i utbildningar, utöver utveckling genom arbetsuppgifterna. Du kommer också bidra till utvecklingen av enheten tillsammans med kollegorna.
Svenska kraftnät står inför en stor och spännande utmaning i att utöka och utveckla kraftsystemet på relativt kort tid. I rollen kommer du att vara en nyckelspelare i energiomställningen och tillsammans med dina kollegor kommer du arbeta med att utforma investeringsplaner för att möta samhällets och industrins behov av elektrifiering.
Du kommer att tillhöra enheten Investeringsplanering som utöver beställarrepresentanter för anläggningsinvesteringar även innefattar funktionerna civil beredskap för Kraftsystemutveckling, portföljfunktionen för anläggningsinvesteringar samt ett team av projektledare för verksamhetsprojekt och processledare.
Om dig
Skallkrav:
För att lyckas i rollen behöver du kunna skapa struktur och tydlighet även när förutsättningarna är komplexa. Med din samarbetsförmåga bygger du snabbt goda relationer och får olika aktörer att dra åt samma håll. Din analytiska läggning gör att du snabbt förstår tekniska samband, ser helheter och kan bidra med kloka och välavvägda beslut. Framför allt är du trygg och stabil - någon som behåller lugnet, fokuset och omdömet även i intensiva perioder och när intressen behöver balanseras.
Vi söker dig som har:
• civilingenjörsexamen med relevant inriktning för tjänsten som exempelvis elkraft, energisystem, industriell ekonomi eller teknisk fysik alternativt motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer är likvärdig
• arbetslivserfarenhet från liknande samordnande roll inom planering av anläggningsinvesteringar på beställarsidan i en större organisation, antingen inom energibranschen eller inom infrastruktur, eller erfarenhet som projektledare i förstudie och -projekteringsfas inom samma typ av investeringar.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
• ledarskap, t.ex. som chef eller projektledare
• systemplanering av transmission- eller regionnät
• kraftsystemets uppbyggnad och funktion
• lönsamhetsbedömning för infrastrukturinvesteringar, t.ex. innefattande samhällsekonomisk analys av alternativ.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg, Västerås, Göteborg, Sundsvall, Luleå.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid.
• Resor förekommer i denna tjänst.
• Sista ansökningsdag 30 mars, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Christoffer Börefelt 010-475 8207, vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Johanna Kollander 010-489 2658 , Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
