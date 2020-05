Besöksbokare Sommar Heltid Kalmar - Bokningsservice i Sverige AB - Butikssäljarjobb i Kalmar

Prenumerera på nya jobb hos Bokningsservice i Sverige AB

Bokningsservice i Sverige AB / Butikssäljarjobb / Kalmar2020-05-25Bokningsservice i Sverige AB är Sveriges ledande aktör för besöksbokning inom finansbranschen. Vi bokar uteslutande möten åt finansiella rådgivare.Vår kundkrets består av banker, försäkringsbolag och försäkringsförmedlare.Exempel på uppdragsgivare som vi arbetar aktivt med idag är Länsförsäkringar och Söderberg & Partner.Den vi söker ska ha följande bakgrund samt egenskaper:Du måste ha erfarenhet av besöksbokning.Du måste även ha erfarenhet av besöksbokning inom Finans och Försäkring.Du ska vara självgående och driven.Du bör vara allmänbildad och gilla att ta kontakt med folk.Trivs du med att ha ett mål att sträva mot, blir sporrad av utmaningar och har en naturligtävlingsinstinkt är du den vi söker.Vi söker nu en besöksbokare för sommarjobb hos en uppdragsgivare i Kalmar. Arbetsuppgiften består i att boka möten åt uppdragsgivarens rådgivare.Du kommer att ta kontakt med potentiella kunder via telefon och bjuda in dem till möten gällande finansiell rådgivning, sparande, pension, försäkringar och lånefrågor. Jobbet gäller primärt under sommaren men vi ser gärna att du som söker har möjlighet att börja jobba extra under våren.2020-05-25Sista dag att ansöka är 2020-06-24Bokningsservice i Sverige AB5239050