Beslutstöd Frivården, Halmstad
Kriminalvården, Frivården Halmstad / Sociala jobb / Halmstad Visa alla sociala jobb i Halmstad
2025-09-04
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Frivården Halmstad i Halmstad
, Skövde
, Norrköping
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om frivården Halmstads verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/halmstad/#verksamhetPubliceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
I rollen som beslutstöd är du ett stöd till kriminalvårdsinspektör och frivårdsinspektör i arbetet med klientbeslut. Du ska i ditt uppdrag utifrån delegation fatta beslut i enskilda klientärenden, kvalitetssäkra beslut i förhållande till lagstiftning, föreskrifter och handbok samt kvalitetssäkra språk och annan formalia.
I arbetsuppgifterna ingår att leda frivårdens kollegium, protokollföra frivårdens
beslutsammanträden, stötta medarbetarna i att ta fram beslut och beslutsunderlag genom att på ett lyhört och reflekterande sätt coacha och handleda frivårdsinspektörerna i klientärenden.
Genom dina bedömningar, avvägningar och coachande arbetssätt bidrar du till en ökad kvalité och enhetligt genomförande av verkställigheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad har en analytisk förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du behöver vara flexibel, kunna planera och prioritera ditt arbete samt driva processer framåt. Vidare behöver du arbeta bra tillsammans med andra människor, vara lyhörd, lyssna och kommunicera på ett tydligt sätt och säkerställa att budskap når fram och förväntningar är klara för alla berörda parter. Du behöver också ha ett coachande arbetssätt, en väl utvecklad pedagogisk förmåga och hög integritet.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas.
Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• Kandidatexamen med inriktning mot beteendevetenskap, statsvetenskap eller juridik alternativt annan akademisk utbildning tillsammans med erfarenhet som bedöms lämplig.
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
• Erfarenhet av handläggning av ärenden och myndighetsutövning.
• Erfarenhet av kriminalvårdens verksamhet
• Goda förvaltningsrättsliga kunskaper
Meriterande
• Erfarenhet av handledande arbetsuppgifter
• Kunskap om övervakningshandläggning, RBM-B och VSP
• Erfarenhet av beslutsfattande utifrån lagstiftning
• Erfarenhet av att arbeta som frivårdsinspektör.
ÖVRIGT
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.
Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För tjänster med högre säkerhetsklass behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Kriminalvården tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275887". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Frivården Halmstad Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Mattias Petersson Mattias.Petersson@kriminalvarden.se 0708-826927 Jobbnummer
9491867