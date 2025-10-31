Besiktningstekniker
Vi på Bilprovningen söker nu en medarbetare till vår station i Oskarshamn!
Kontrollbesiktningen är vår kärnverksamhet och i rollen som besiktningstekniker besiktar du fordon och kontrollerar att dessa uppfyller ställda säkerhetskrav. Besiktningen sker självständigt eller tillsammans med dina kollegor på stationen och till din hjälp har du tekniska hjälpmedel, datautrustning, mätinstrument och verktyg.
Våra kunder besöker oss från tidig morgon till eftermiddag och vissa perioder är kundtillströmningen extra stor eller liten, vilket kräver en stor känsla för service samt flexibilitet eftersom vårt mål är att hjälpa alla kunder. Det innebär även att vi stöttar varandra när det behövs och du kan därför komma att bli utlånad till andra stationer under kortare perioder.
Vem är du?
För att trivas i rollen som besiktningstekniker tror vi att du är serviceinriktad och stimuleras av att möta människor. Du är en ansvarstagande person som drivs av att göra ett bra jobb och av att samverka med andra. I mötet med kunderna är du informativ, vänlig, lyhörd och förtroendeingivande. Vi ser att du har en slutförd gymnasieutbildning i grunden. Att du har körkort klass B är ett krav; har du dessutom C-körkort är det högst meriterande. Innehar du redan besiktningsbehörighet K1, är detta en klar fördel.
Du behöver ha god fordonskunskap, att veta vad du jobbar med och vad olika delar på fordonen heter är viktigt för att du ska kunna göra ett bra jobb och kunna svara på kundernas frågor. Erfarenhet av kundservice eller kundbemötande är meriterande men inget krav.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig en god introduktion och därmed en individanpassad utbildning. Direkt efter slutförd utbildning genomför du ett test för att bli certifierad besiktningstekniker. Studierna bedrivs på heltid norr om Stockholm och anpassas till de förkunskaper du har sedan innan. Efter avklarad utbildning och certifiering börjar du arbeta på din station. Vi erbjuder ett roligt jobb många förmåner och goda anställningsvillkor.
Ansökan
Stämmer detta in på dig? Ansök redan idag, dock senast den 17:e november. I din ansökan ber vi dig inkludera CV och personligt brev. I samband med urvalsprocessen kommer test att skickas ut till de mest intressanta kandidaterna. Dessa test är obligatoriska att svara på för att gå vidare i rekryteringsprocessen.
Har du frågor om tjänsten kontakta ansvarig rekryterare Emma von Richthofen (emma.von.richthofen@maxkompetens.se
)
Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar för att öka mångfalden inom vårt företag och tror att en varierad ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald stärker vår kundservice. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Bilprovningen (Aktiebolaget Svensk Bilprovning) grundades 1963 och ägs sedan december 2024 av den internationella koncernen TÜV Rheinland. Med närmare 110 stationer från Skurup i söder till Pajala i norr är Bilprovningen en av Sveriges ledande aktörer för besiktning av motordrivna fordon och har arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan i över 60 år. För mer information besök www.bilprovningen.se. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://www.bilprovningen.se/
572 36 OSKARSHAMN Arbetsplats
