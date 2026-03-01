Besiktningsman och dykare
2026-03-01
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
En aktör inom offentlig verksamhet söker en extern och oberoende besiktningsman med dykerikompetens för att genomföra undervattensbesiktning av bryggkonstruktioner. Uppdraget omfattar hållfasthetsbedömning och visuell inspektion under vatten av flera bryggor, inklusive pålar ner till sjöbotten. Målet är att skapa ett tryggt beslutsunderlag för fortsatt drift och eventuella åtgärder genom ett välstrukturerat besiktningsprotokoll.
ArbetsuppgifterPlanera och genomföra besiktning av bryggors hållfasthet.
Utföra visuell undervattensbesiktning av bryggornas konstruktion, inklusive pålar ner till sjöbotten.
Okulärt bedöma skador, nedbrytning och bärande funktion.
Dokumentera iakttagelser och sammanställa besiktningsprotokoll.
Leverera besiktningsprotokoll som underlag för vidare beslut och åtgärder.
KravDokumenterad erfarenhet av besiktning av bryggor, kajer eller liknande vattennära konstruktioner.
Erfarenhet av undervattensbesiktning med dykning.
God kunskap om trä-, stål- och betongkonstruktioner i marin miljö.
Förmåga att okulärt bedöma skador, nedbrytning och bärande funktion.
Tjänstbarhetsintyg för dykning i yrkesmässigt bruk.
Erfarenhet av minst 2 liknande uppdrag från de senaste 10 åren.
MeriterandeErfarenhet och kompetens inom besiktning under vatten.
Erfarenhet och vana av att genomföra besiktning av trämaterial under vatten.
Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
