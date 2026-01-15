Besiktningsman inom EL- lågspänning
2026-01-15
Aura Train & Rail är ett nytt och nischat affärsområde inom Aura Personal, skapat för att möta tåg- och järnvägsbranschens växande behov av rätt kompetens - både idag och på lång sikt.
Just nu söker vi dig som har erfarenhet av att arbeta som Besiktningsman inom Elanläggningar.
Om rollen:
Den huvudsakliga uppgiften är att genomföra entreprenadbesiktningar av lågspänningsanläggningar, inklusive reservkraft och avbrottsfri kraft (UPS), samt signalanläggningar. Uppdraget kan även omfatta besiktning av elanläggningar kopplade till andra trafikslag och tekniska system.
I rollen förväntas du sätta dig in i uppdragsgivarens krav, regelverk och tekniska styrdokument. Du bidrar även med stöd vid framtagande av förfrågningsunderlag och fungerar som tekniskt stöd under projektens genomförande.
Vi söker dig som har
• Erfarenhet av el- eller entreprenadbesiktning
• God kunskap inom lågspänningsanläggningar
• Erfarenhet av reservkraft, UPS och/eller signalanläggningar
• Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Meriterande:
• Erfarenhet från järnväg, depåverksamhet eller annan samhällskritisk infrastruktur
Arbetsplats
Storstockholm, med kontorsplats i nya lokaler i centrala Stockholm
Vi ser fram emot att höra ifrån dig, har du frågor gällande tjänsten så kontakta Jens Ström på jens.strom@aurapersonal.se
