Besiktare
2026-02-25
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads Bostads AB i Karlstad
Karlstads Bostads AB, KBAB, ägs av Karlstads kommun. Vi äger och förvaltar cirka 7 800 lägenheter och lokaler i Karlstad. Vi är cirka 120 medarbetare som arbetar efter visionen "Vi skapar hem med livskvalitet för Karlstadsborna". Förutom professionalism, delaktighet och engagemang värdesätter vi jämställdhet och mångfald och de kvaliteter det tillför arbetslivet. Läs gärna mer om oss på kbab.se.
Vill du bli en del av vårt besiktningsteam och arbeta med vår besiktningsprocess? Då har du chansen nu!
Vi på KBAB söker två engagerade besiktare till vårt team.
Här får du chansen att bidra till att våra lägenheter håller god standard och att våra kunder får en bra boendeupplevelse. Vårt team tillhör avdelningen för affärsutveckling och utgår från vårt moderna kontor på Tullholmen i centrala Karlstad, men du kommer främst att arbeta ute i våra fastigheter och i nära samarbete med våra områden i förvaltningen.Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Besiktningsteamet ansvarar för att genomföra förbesiktningar och avflyttningsbesiktningar. Det kan också handla om andra former av besiktningar och kvalitetskontroller av lägenheter och andra lokaler. Som besiktare hanterar man hela besiktningsprocessen; från bokning av besök till efterföljande fakturering, i de fall det blir aktuellt. I arbetet ingår därför mycket kundkontakter. Arbetet utförs i nära samverkan med KBAB:s övriga roller, framför allt uthyrare, chef för affärsutveckling, tekniska förvaltare, områdeschefer och kundvärdar.
Besiktarnas huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- Genomföra besiktningar av lägenheter och till viss del lokaler. I detta ingår att ha kontakt med kund som sagt upp lägenhet, besikta lägenheter, bedöma skick och behov av åtgärder, dokumentera anmärkningar samt ta fram underlag för debitering och kommunicera detta till kund.
- Överlämna behov av mindre åtgärder i lägenheter efter besiktning till berörda kundvärdar.
- Överlämna behov av större åtgärder (inklusive vattenskador) till teknisk förvaltare.
- Informera områdeschef och bovärdsteam om lägenheternas status.
- Hantera underhållsbesiktningar genom att vid behov besiktiga befintliga hyresgästers lägenheter och bedöma underhållsbehov.
- Hantera fakturor och skriva underlag vid vidarefakturering i samband med besiktningsanmärkningar.
- Utföra administrativa arbetsuppgifter såsom att skriva och registrera besiktningsprotokoll, uppdatera lägenhetsunderhåll samt hantera serviceordrar i vårt fastighetssystem.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom fastighetsförvaltning och förmåga att bedöma lägenheters skick och utifrån det besluta om vilka åtgärder som krävs för att produkten ska hålla rätt kvalitet och standard utifrån bolagets riktlinjer. Vi söker dig som har minst gymnasial utbildning alternativt annan bakgrund som vi bedömer likvärdig. Arbetet kräver att du har mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift samt även har goda kunskaper i engelska. Mycket goda IT-kunskaper och stor vana av digitala arbetssätt i olika system och verktyg krävs liksom erfarenhet av fakturahantering. Eftersom arbetet innebär mycket resor till våra olika bostadsområden behöver du ha B-körkort.
Det är meriterande för tjänsten om du har erfarenhet av arbete med specifikt besiktning av lägenheter, har byggteknisk kompetens och/eller kunskaper inom hyresjuridik och avtal.
Dina personliga egenskaper är viktiga och vi söker en driven och målinriktad kollega. För att vara framgångsrik i rollen som besiktare ser vi att du är strukturerad och ansvarstagande. Du prioriterar med lätthet bland olika arbetsuppgifter utifrån vad som är viktigast för bolaget samt agerar ur ett affärsmässigt helhetsperspektiv utifrån bolagets bästa. Som person har du förmåga att bemöta människor på ett professionellt sätt - även i krävande situationer. Du har lätt för att bygga goda relationer och samarbeta med andra. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker två tjänster, en tillsvidareanställning och ett vikariat på ca 6 månader.
Vi erbjuder
