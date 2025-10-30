Bergs kommun rekryterar Kommundirektör
Berg är en kommun där modiga idéer blir verklighet. Om du söker ett uppdrag där ditt ledarskap kan göra skillnad på riktigt - då är det här platsen för dig.
Bergs kommun
Att bo och leva i Bergs kommun är enkelt, tryggt och naturligt. Här har vi storslagen och ren natur på nära håll, stark entreprenörsanda med högt rankat näringslivsklimat och aktivt kultur- och föreningsliv. Idag har kommunen nästan 1300 företag och rankas högt i Sverige vad gäller såväl företagsamhet som nyföretagande.
Här finns både lugnet och äventyret. Närheten till fjällvärlden tillsammans med vårt läge vid Storsjön och närheten till Östersund, erbjuder våra invånare ett brett utbud av service och trygghet, i kombination med en attraktiv boendemiljö. Kommunen har 7102 invånare, består av sju bygder där Svenstavik är centralorten. Vår vision är att vara en framåt kommun som rekommenderas av alla!
Tänk dig ett jobb där du varje dag får göra verklig skillnad - inte bara i en organisation, utan för en hel kommuns framtid. I Bergs kommun är vi stolta över vår starka lokalförankring, vårt mod att tänka nytt och vår vilja att utvecklas tillsammans. Som kommundirektör här blir du en nyckelspelare i att forma en kommun med stora möjligheter: En plats med unika naturvärden, starka lokalsamhällen och en växande framtidstro.Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
Du leder en organisation med höga ambitioner, korta beslutsvägar och ett politiskt klimat där samarbete och dialog är viktiga ledord. Här får du utrymme att vara strategisk, närvarande och innovativ - och du blir en del av ett engagerat lag som vill skapa bästa möjliga vardag för invånare, företag och besökare. Tillsammans med en dedikerad kommunledningsgrupp leder, samordnar och utvecklar ni kommunens verksamheter så att de bedrivs effektfullt och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut.
Som kommundirektör är du högste tjänsteman, direkt underställd kommunens politiker och leder en kommunorganisation med ca 1100 anställda. Organisationen består av en förvaltning med följande avdelningar: Vård- och social, Utbildning, Miljö & Bygg, Samhällsbyggnad, Stab och HR.
Kommunens övergripande mål och grunduppdrag är att erbjuda god kvalitet i välfärden, främja livskvalitet för alla invånare och vara en attraktiv plats att leva, arbeta och utvecklas i.
För att organisera, styra och leda grunduppdraget och de lokala politiska uppdragen använder Bergs kommun tillitsbaserad styrning och ledning. Med medborgaren i centrum arbetar vi enligt våra styrprinciper: Tillsammans, mod, effektfull, långsiktig och kommunikation. Styrprinciperna fungerar som en värderingskompass i handlingar, prioriteringar och beslut. De är ryggraden i vår kultur där tillit, handlingsutrymme, utveckling och hållbarhet prioriteras.
Vem är du?
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom relevant område, ex ekonomi, juridik, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och relevant för tjänsten. Du har flerårig erfarenhet av att leda genom andra chefer som har specialistkompetens inom sina områden, samt stor förståelse och kunskap vad gäller att arbeta i en politiskt styrd organisation. Du har intresse för bredden i kommunal verksamhet och vi ser med fördel på att du har erfarenhet av arbete med ekonomi och att du har lett förändrings- och utvecklingsarbeten med goda resultat.
Meriterande för befattningen är kvalificerad ledarskapsutbildning och erfarenhet från arbete som ledare på högre nivå i en politiskt styrd organisation samt att du har företrätt en större organisation, i såväl interna som externa sammanhang.
Som person och ledare är du tydlig, strukturerad, prestigelös och kan leda en organisation genom ett tillitsbaserat ledarskap. Du har också mod, driv och ett visionärt perspektiv. Du är resultat- och utvecklingsinriktad och är van att leda och driva förändringsprocesser. Din kommunikativa förmåga är mycket god och du har ett inkluderande förhållningssätt. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på såväl svenska som på engelska.
B-körkort behövs i tjänsten. Befattningen är säkerhetsklassad och du får genomgå säkerhetsprövning om du blir aktuell för jobbet. Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun och vi ser det därför som meriterande om du har kunskap i sydsamiskt språk och kultur.
Ansökan och kontakt
Du söker tjänsten via jeffersonwells.se, där du laddar upp både CV och personligt brev i pdf. Om du har frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult AnnaKarin Bergqvist på 070 - 377 20 63 eller mail: annakarin.bergqvist@jeffersonwells.se
Sista dag att ansöka är 7 december
