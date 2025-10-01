Beredskapsstrateg till Regionstyrelseförvaltningen
2025-10-01
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Beredskap och säkerhet
Gotlands unika läge som ö ställer särskilda krav på kris- och beredskapsarbetet.
En stärkt och samordnad organisation ger bättre förutsättningar att möta framtida utmaningar och skapa en trygg och motståndskraftig region. Region Gotland har både ett kommunalt ansvar och ett sjukvårdsansvar vilket gör vår arbetsplats unik - här ryms både bredden av ett kommunalt uppdrag och det livsviktiga ansvaret för hälso- och sjukvården. Det ger en ovanligt varierad och meningsfull arbetsmiljö. Varje förvaltning ansvarar för sitt område, medan regionstyrelsen samordnar det övergripande arbetet för en enhetlig hantering.
Från årsskiftet har Region Gotland en ny säkerhets- och beredskapsorganisation inom regionstyrelseförvaltningen. Avdelningen ansvarar för bl.a. beredskap, säkerhetsskydd, informationssäkerhet, räddningstjänst och brottsförebyggande arbete. Syftet är att skapa en starkare och mer samordnad organisation som kan agera snabbare och effektivare.
Vill du vara med och stärka Gotlands totalförsvar? Vi söker engagerade medarbetare som vill arbeta i en dynamisk och samhällsviktig roll i en spännande miljö och organisation
I rollen som beredskapsstrateg är omvärldsbevakning och samverkan en central del av arbetet. För att ligga steget före behöver vi ha koll på både närområdet, omvärlden och kommande förändringar inom vårt ansvarsområde.
Du kommer att arbeta med analys, planering och samordning med målet att utveckla Region Gotlands förmåga vid kris och krig. Kontinuitetshantering, RSA, övning och utbildning är en del av din vardag. Du förväntas göra komplexa analyser över hur nya krav, behov och lagstiftningar inom beredskap kan komma att påverka Region Gotland. I ditt arbete skapar du riktning och ledning tillsammans med chef och övriga i teamet där helhetens behov lyfts fram. Du kommer tillsammans med sakkunnig och företrädare från många olika verksamheter analysera behov och bidra till att beredskapen stärks.
I uppdraget ingår att arbeta i regionens centrala krisledning om situationen kräver det. Du kan även bli krigsplacerad i din befattning. Resor i tjänsten förekommer.
Vem är du?
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning eller annan vidareutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Svenskt medborgarskap krävs för tjänsten. Du har arbetslivserfarenhet inom området beredskap som arbetsgivaren bedömer relevant.
Vi ser gärna att du tidigare har samordnat och utfört övningsverksamhet inom området. B-körkort är lämpligt, men ej ett krav,
Som person är du analytisk, beslutsam och kan förklara komplexa frågor på ett pedagogiskt sätt för olika målgrupper. Med en drivkraft att göra bra saker tillsammans genom att vara vägledande skapar du förtroende och bygger relationer internt och externt. Du hanterar känslig information med professionalism och prioriterar effektivt i en komplex miljö. Du är självgående och strukturerad med god samarbetsförmåga för att driva processer framåt, samtidigt som du har ett strategiskt perspektiv och gott omdöme för att hantera oförutsedda händelser.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen till en arbetsplats där du gör skillnad!
Om regionstyrelseförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för koncernstyrning, strategisk planering och ärendeberedning. Vi arbetar även med regional utveckling och kultur- och fritidsverksamhet. Vi fungerar som ett internt stöd till regionens övriga förvaltningar. Tillsammans månar vi om kvalitet och effektivitet för dem vi finns till för. Via vårt ansvar för räddningstjänsten på Gotland är vi också en viktig del i medborgarnas trygghet och säkerhet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
