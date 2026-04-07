Beredskapsstrateg till Regionstyrelseförvaltningen
2026-04-07
Beredskap och Säkerhet
För Gotland, som är en geografiskt avgränsad ö med särskilda utmaningar i kris- och beredskapsfrågor, är det extra viktigt med ett välfungerande och sammanhållet arbete inom säkerhet och beredskap. Genom en stärkt organisation skapas bättre förutsättningar för att hantera framtida utmaningar och säkerställa en trygg och motståndskraftig region. Varje förvaltning ansvarar för sitt specifika område inom säkerhets- och beredskapsarbetet, men det övergripande arbetet samordnas av Regionstyrelsen. Detta säkerställer en enhetlig och effektiv hantering av säkerhetsfrågor och stärker Gotlands samlade beredskap.
Enheten som du söker till samlar ansvaret för beredskap, brottsförebyggande arbete, Visselblåsarfunktionen, informationssäkerhet, säkerhet och säkerhetsskydd. Syftet är att skapa en starkare och mer samordnad organisation som kan agera snabbare och effektivare.
Vill du vara med och stärka Gotlands säkerhet och krisberedskap?
Vi söker en engagerad medarbetare som vill ansluta sig till vårt härliga och prestigelösa team. Vi söker dig som har ett särskilt engagemang för civilsamhället och våra frivilligorganisationer, och som vill bidra till att utveckla och stärka vårt gemensamma arbete.
I din roll som beredskapsstrateg har du ett övergripande och strategiskt ansvar för att utveckla, samordna och följa upp regionens arbete inom krisberedskap och civilt försvar. Rollen ska säkerställa att regionens arbete bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, nationella styrningar och föreskrifter samt att regionen har en god förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från samhällsstörningar och kriser. Vidare planera och utveckla det civila försvaret på Gotland.
Beredskapsstrateg med inriktning Civilsamhället är en viktig roll där du kommer att arbeta på strategisk samt på en taktisk nivå tillsammans med organisationen där du med en stor nyfikenhet hittar mervärde för både vår organisation som för civilsamhället.
En del av uppdraget är att utveckla och stärka samverkan med civilsamhället och andra externa aktörer. Detta omfattar att bidra till strukturer för dialog, samarbete och gemensam förberedelse inför samhällsstörningar, i syfte att stärka den samlade regionala beredskapen.
Vem är du?
Vi söker dig som har utbildning inom skydd av civilsamhället och god kännedom om relevant lagstiftning samt nationella styrningar inom beredskapsområdet. Du har gedigen erfarenhet av att hantera komplexa frågor, har arbetat med att ta fram strategier, styrdokument och beslutsunderlag, och är van vid att arbeta både operativt och strategiskt.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska. Svenskt medborgarskap är en förutsättning, då tjänsten är säkerhetsklassad och innebär säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av processledning, samordning och framtagande av strategiska underlag, samt flerårig erfarenhet av strategiskt arbete inom krisberedskap, civilt försvar eller närliggande områden. Stabsutbildning enligt Nato-modellen är också värdefull, liksom erfarenhet av samverkan med civilsamhället, exempelvis inom en frivillig försvarsorganisation.
Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Med stark samverkans- och relationsförmåga samt god pedagogisk förmåga kan du förmedla kunskap till olika målgrupper. Du tar initiativ, driver arbetet framåt, arbetar strategiskt och strukturerat samt behåller fokus och uthållighet tills resultat och mål är uppnådda.
Sista ansökningsdag är 21 april, men urval sker löpande. Tillträde sker så snart som möjligt.
Om Regionstyrelseförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för koncernstyrning, strategisk planering och ärendeberedning. Vi arbetar även med regional utveckling och kultur- och fritidsverksamhet. Vi fungerar som ett internt stöd till regionens övriga förvaltningar. Tillsammans månar vi om kvalitet och effektivitet för dem vi finns till för. Via vårt ansvar för räddningstjänsten på Gotland är vi också en viktig del i medborgarnas trygghet och säkerhet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Visby Kontakt
Enhetschef
Izabelle Bengtsson 0498-269988
9840937