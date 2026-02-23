Beredskapssamordnare tillika säkerhetsskyddschef
2026-02-23
, Essunga
, Vara
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grästorps kommun i Grästorp
Grästorps kommun söker nu en engagerad och driven beredskapssamordnare tillika säkerhetsskyddschef som vill vara med och utveckla framtidens kommunala säkerhets- och beredskapsorganisation!
Vi söker dig som vill vara med och utveckla den civila beredskapen i den kommunala säkerhets- och beredskapsorganisation där frågor som rör beredskap, säkerhet och säkerhetsskydd är en central del i ett viktigt uppdrag.
Om rollen
Du är placerad under kommundirektören i Grästorps kommun och kommer att arbeta på kommunövergripande nivå med att samordna kommunens beredskapsarbete och ansvara för säkerhetsskyddsarbetet.
Du kommer att ingå i ett team tillsammans med andra beredskapssamordnare och säkerhetsskyddschefer i den kommungemensamma säkerhets- och beredskapsorganisationen i Essunga, Grästorp och Vara med uppdraget att stärka den civila beredskapen i kommunerna. Den gemensamma säkerhets- och beredskapsorganisationen består av fyra beredskapssamordnare, en informationssäkerhetssamordnare och en brottsförebyggande samordnare och finns placerad på kansli- och beredskapsenheten i kommunhuset i Vara. Du kommer alltså att tillbringa din arbetstid både i Grästorp och Vara.
Arbetsuppgifterna kan förändras över tid beroende på säkerhet- och beredskapsorganisationens ansvarsområden och behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
- samordna och säkerställa efterlevnaden av beredskaps- och säkerhetsskyddslagstiftning samt andra relevanta policys och regelverk
- utveckla och implementera det systematiska beredskaps- och säkerhetsskyddsarbetet inom kommunern
- föreslå och genomföra förbättringar inom beredskaps- och säkerhetsskyddsområdet
- fungera som rådgivare och stödja i beredskaps- och säkerhetsskyddsfrågor till verksamheterna
- agera som kravställare gentemot verksamheterna i beredskaps- och säkerhetsskyddsrelaterade frågor
- samarbeta nära chefer och andra relevanta funktioner som exempelvis informationssäkerhetssamordnare och brottsförebyggande samordnare
- samverka med andra myndigheter i säkerhetsskydds- och beredskapsfrågor och civilt försvar
- planera och hålla informations-, utbildnings- och övningsinsatser
- genomföra uppföljningar, säkerhetsanalyser och riskbedömningar
Vem är du?
Vi söker dig som har:
- Universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot civil beredskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig för tjänsten
- Kunskap och erfarenhet av civil beredskap och kommunens roll under höjd beredskap
- Erfarenhet inom säkerskyddsområdet och gärna som säkerhetsskyddschef
- Kännedom om kommunal verksamhet och att arbeta i en politiskt styrd organisation
Vidare ser vi att du som person har en god analytisk förmåga och arbetar noggrant och strukturerat. Du har lätt för att sätta dig in i komplexa frågeställningar och har ett genuint intresse för att bidra till verksamhetens utveckling. Du är självgående i ditt arbete där du tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du har en god förmåga att skapa relationer och samarbeta med andra.
Du utgör stöd, support och expert för flera verksamheter vilket kräver att du snabbt sätter dig in i nya problemställningar där du på ett strukturerat sätt hanterar komplexa situationer samt har förmåga att på ett konstruktivt sätt beakta och omsätta andras synpunkter och perspektiv. Vidare kommunicerar du tydligt och förtroendeingivande, både muntligt och skriftligt, och har erfarenhet av att ta fram underlag och texter av hög kvalitet.
Information
Du kommer att jobba med säkerhetskänslig verksamhet som ställer höga krav på både integritet och säkerhetsmedvetenhet. Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver svenskt medborgarskap.
Körkort är ett krav. Placering i Grästorp eller Vara.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering och urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi ser fram emot din ansökan och att få välkomna dig till Grästorps kommun!
Om Grästorps kommun
Vi tänker helhet, innovation, digitalisering, värdskap och medledarskap i allt vi gör - det är Grästorp 5.0
Grästorp är den lilla kommunen som satsar stort! En av våra styrkor är att vi har nära till allt - vi har korta beslutsvägar och när du arbetar här har du stora möjligheter att påverka. Hos oss är du en medledare som arbetar under eget ansvar med hög tillit och i ständig dialog med de runt omkring dig.
I Grästorp tänker vi helhet och att alla som arbetar här är en viktig pusselbit i den helheten. Vi skapar en stark känsla av tillhörighet genom att vara lyhörda, öppna och genom att ha ett välkomnande förhållningssätt. Vi väljer att se möjligheter i utmaningar och vill alltid utvecklas så vi kan bli bäst på att bli bättre.
Publiceringsdatum2026-02-23
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
