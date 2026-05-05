Beredskapssamordnare, Köpings kommunkoncern
2026-05-05
I en föränderlig värld ställs allt högre krav på samhällets förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från oönskade händelser och utmaningar. Det försämrade säkerhetsläget och tidigare erfarenheter av kriser har tydliggjort att kommuners beredskap behöver stärkas väsentligt. Kommuner måste vidta åtgärder för att stärka funktionaliteten i kärnverksamheten i fredstid för att den ska kunna fungera även under höjd beredskap och krig. Köping kommunkoncern arbetar tillsammans för att bygga ett motståndskraftigt Köping där vardagen fungerar, även när det oväntade inträffar.
Vill du vara med och göra skillnad genom att öka vår förmåga att hantera samhällsstörningar? Har du ett stort intresse och engagemang för samhälls- och beredskapsfrågor? Då kan vi erbjuda dig ett omväxlande och spännande arbete där varje dag innebär nya utmaningar och möjligheter.
Som beredskapssamordnare kommer du att stödja, driva och samordna krisberedskapsarbetet tillsammans med kommunens verksamheter och bolag. Vi söker en person med god analytisk förmåga som värdesätter samarbete, kan ta egna initiativ och gillar att ta ansvar och driva arbetsprocesser självständigt. Är det dig vi söker?
Säkerhetsavdelningen består idag av en säkerhetschef tillika säkerhetsskyddschef, två beredskapssamordnare, två säkerhetssamordnare med huvudsaklig inriktning mot brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete samt två IT- Informationssäkerhetssamordnare/DSO.
Arbetsuppgifter
I rollen som beredskapssamordnare kartlägger, planerar och följer du upp arbetet med beredskap och kontinuitet, både på förvaltnings- och koncern övergripande nivå. Du bidrar till beslutsfattande genom att ta fram underlag som exempelvis risk- och sårbarhetsanalyser. En viktig del av uppdraget är att utveckla arbetet med kontinuitetshantering i kommunens förvaltningar och bolag.
Exempel på arbetsuppgifter:
Genomföra workshops inom området kontinuitetsplanering
Genomföra utbildningar och övningar inom beredskapsområdet
Utveckla processer, metodstöd och styrande dokument inom beredskapsområdet
Utveckla trygghetspunkter inom kommunen
Syftet är tydligt: att förebygga, förbereda och skapa förutsättningar för effektiv hantering av oönskade händelser och att öka motståndskraften i våra verksamheter och för kommunens medborgare.
I uppdraget arbetar du nära tillsammans med övriga kollegor på avdelningen och tillsammans utgör ni ett team som säkerställer arbetets framdrift och stödet till förvaltningsledning samt verksamheter i frågor som rör säkerhet och beredskap. För att lyckas i rollen behöver du vara kommunikativ och ha lätt för att skapa förtroende hos andra. Då du kommer att arbeta mot deadlines krävs det att du är strukturerad och van att prioritera och planera ditt arbete självständigt.
En stor del av ditt arbete kommer att innebära att samverka internt med våra verksamheter samt med externa aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig med en för tjänsten relevant akademisk utbildning eller annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har dokumenterad arbetslivserfarenhet av krisberedskap eller civilt försvar, så som genomförande av risk- och sårbarhetsanalyser, framtagande av kontinuitetsplaner eller krisledning.
Du har tidigare erfarenhet av att planera och leda workshops, utbildningar och övningar inom området. Erfarenhet av vanligt förekommande arbetsuppgifter i stabsfunktion så som att genomföra analyser och uppföljningar, ta fram styrdokument och beslutsunderlag samt att bedriva en systematisk omvärldsbevakning. Vi ser också att du har erfarenhet av arbete utifrån säkerhetsskyddslagen gällande framtagande av säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan.
Meriterande
Erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisation.
Tidigare erfarenhet av utredningsarbete eller projektledning, gärna inom kommunal eller annan offentlig verksamhet är också fördelaktigt.
Examination från Programmet för internationell kris- och konflikthantering 180 hp eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete utifrån signalskydd och rollen som signalskyddschef.
Tidigare befattning som säkerhetsskyddschef alternativt biträdande.
Erfarenhet av att ingå i beredskapsgrupp för tjänsteperson i beredskap på koncernnivå.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Erfarenhet eller utbildning utifrån lagen om offentlig upphandling
Personliga egenskaper
Vi kommer att lägga stor vikt på de personliga egenskaperna. Helhetssyn, prestigelöshet, nära samarbete och lösningsorienterat synsätt värderas högt. Du har förmågan att omvandla övergripande perspektiv till praktisk handling och känner dig bekväm i rollen att leda och skapa förståelse hos andra, exempelvis när du leder projektgrupper. En väl utvecklad förmåga att se helhet, bygga relationer och samverka är en förutsättning för att lyckas i rollen.
Villkor
Du måste vara svensk medborgare. En säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer genomföras.
En anställning hos oss kan omfattas av krigsplacering vilket du får information om i de fall det blir aktuellt.
Du ingår i kommunens krisorganisation och beredskap kan komma att ingå i tjänsten.
Eftersom resor ingår i arbetet krävs B-körkort för personbil.
Tillsvidareanställning - provanställning kan komma att tillämpas.
Placering
Tjänsten som beredskapssamordnare är placerad inom kommunledningsförvaltningen på säkerhetsavdelningen och kontoret är i helrenoverade lokaler på Rådhuset i Köping, men vi ställer oss positiva till hybridarbete.
Våra förmåner Sommar och vinterarbetstid vi arbetar mindre på sommaren och har lediga klämdagar
Ett generöst flextidsystem
Friskvårdsbidrag
Möjlighet till semesterväxling
Positiva och välkomnande kollegor
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323631".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Köpings kommun
731 32 KÖPING
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Köpings kommun, Säkerhetsavdelningen Kontakt
Säkerhetschef
Thomas Hoffman 0221 250 00
