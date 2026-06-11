District Manager Rentokil - Ledare som bygger framgångsrika team
Rentokil Sverige AB / Chefsjobb / Sundsvall Visa alla chefsjobb i Sundsvall
2026-06-11
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Företagsbeskrivning
Om Rentokil
Rentokil är en av Sveriges ledande aktörer inom skadedjurskontroll och matsäkerhet. Med representation från Boden i norr till Malmö i söder stöttar vi dagligen allt från försäkringsbolag och livsmedelsindustrier till kommuner, butikskedjor, hotell och lantbrukare.
Vi är en del av Rentokil Initial-koncernen – världens största bolag inom vår bransch med huvudkontor i England. Vår globala vision är lika enkel som ambitiös: vi ska vara världens mest omtyckta och respekterade serviceföretag. För att nå dit arbetar vi kompromisslöst efter våra fyra kärnvärden: Service, Relationer, Teamwork och Ansvar.
Vår absolut viktigaste framgångsfaktor är våra medarbetare. Vi är övertygade om att det är den enskilda individens arbetsglädje och engagemang som gör den stora skillnaden för våra kunder. Hos oss blir du en del av ett drivet, stöttande och framåtlutat lag!
Vad vi erbjuder dig
Som District Manager hos oss får du inte bara ett spännande och brett affärsansvar – du blir också en del av en stark kultur som värnar om ditt välmående och din långsiktiga utveckling.
En trygg och stark ledningsgrupp: I Branch Norr har vi byggt en arbetsmiljö som präglas av trygghet och omtanke, där vi samarbetar prestigelöst och hjälper varandra att lyckas.
Trygga och marknadsmässiga villkor: Självklart omfattas du av kollektivavtal med gängse försäkrings- och pensionsvillkor.
Fokus på hälsa och balans: Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag och har en aktiv hälsoinspiratörsgrupp som främjar välmående och hälsa i vardagen.
Gemenskap och nätverk: Vi tror på att fira framgångar tillsammans. Du kan se fram emot regelbundna sociala aktiviteter på teamnivå samt vår uppskattade årliga kickoff för alla medarbetare.
Globala utvecklingsmöjligheter: Hos oss får du det bästa av två världar – den familjära, lokala lagandan kombinerat med stora möjligheter att växa i en världsomspännande, internationell organisation.
Om rollen
Är du en ledare som bygger framgångsrika team med dig själv som navet? Motiveras du av att utveckla människor lika mycket som driften? Då kan du vara den District Manager vi söker till Branch Norr med utgångspunkt i Sundsvall.
Om rollen och ditt ledarskap
I den här rollen arbetar du som första linjens chef och sätter ledarskapet långt före chefskapet. Vi söker dig som sätter laget främst och driver verksamheten framåt med dig själv som ett naturligt, samlande centrum i gruppen.
Du har ett djupt kommunikativt och inkluderande ledarskap som skapar förutsättningar för genuint engagemang. För att lyckas hos oss är du:
Lyhörd och omtänksam: Du lyssnar färdigt, förstår medarbetarnas behov och skapar den psykologiska trygghet som krävs för att teamet ska våga utvecklas.
Tydlig och kravställande vid behov: Din omtanke balanseras av en professionalitet där du vågar sätta tydliga gränser, följa upp mål och hålla de samtal som krävs för att driften ska hålla högsta kvalitet.
Du blir en nyckelspelare i vår regionala ledningsgrupp, där du tillsammans med övriga distriktschefer och Branch Manager driver Branch Norrs strategiska utveckling framåt.
Dina ansvarsområden
Som distriktschef säkerställer du en resurssmart, optimerad och kvalitetssäkrad daglig drift för kontoren i Sundsvall, Gävle och Östersund.
Du levererar mot satta mål i enlighet med vår tydliga prioriteringsordning: Säkerhet, Medarbetare, Kund och Ägare.
Rollen innebär ett brett och stimulerande ansvar:
Personal & Arbetsmiljö: Coachning i fält, teamutveckling och att säkra en hållbar arbetsmiljö.
Ekonomi & Drift: Resultatansvar (P&L) med ekonomisk uppföljning samt optimering av dagliga driften.
Kvalitet & Miljö: Säkra högsta servicenivå och agera som en trygg ambassadör för företaget.
Du leder den dagliga verksamheten utifrån våra fyra kärnvärden: Service, Relationer, Ansvar och Teamwork.
Resor och omfattning
Då du ansvarar för flera kontor i distriktet ingår resor till Gävle och Östersund i tjänsten (motsvarande ungefär en resa per vecka eller efter behov). Din naturliga utgångspunkt och bas i vardagen är vårt kontor i Sundsvall.
Anställningsform: Tillsvidareanställning (som inleds med 6 månaders provanställning).
Omfattning: Heltid.
KravspecifikationPubliceringsdatum2026-06-11Profil
Vi vet inte vem du är än, men vi har en tydlig bild av vad du har med dig i bagaget. För att axla rollen som District Manager tror vi att du har:
Erfarenhet av att utveckla team: Du har dokumenterad erfarenhet av ledarskap med fokus på teamutveckling och att skapa engagemang, där du kan visa upp goda resultat.
Kommersiellt och finansiellt driv: Du har vana av personalansvar (inklusive lönesättning) samt kostnads-, lönsamhets- (P&L) och resultatansvar med ekonomisk uppföljning.
Förståelse för service: Du har en bakgrund inom serviceyrket och förstår vikten av att hålla en hög och jämn kvalitet i leveransen till kund.
Struktur och process: Du har en stark förmåga att arbeta strukturerat, driva lokala förbättringsprocesser och omsätta strategiska mål till praktisk handling.
Meriterande: Det är ett plus om du tidigare har arbetat med förändringsarbete samt att du trivs i en internationell kontext.
Kompetenser och personliga egenskaper
För att trivas och lyckas hos oss söker vi en specifik ledarprofil – en person som sätter laget i centrum och leder genom relationer, men som också vågar sätta tydliga ramar.
Det moderna ledarskapet: Du har en stark kommunikativ förmåga och en inkluderande ledarstil. Du är lyhörd och omtänksam, men också trygg i att vara kravställande och hålla utvecklande samtal när driften eller målen kräver det.
Arbetsrättslig grund: Du har kännedom om arbetsmarknadens spelregler samt goda grunder i arbetsrätt och personalrelaterade förhandlingar.
Språk och IT: Du är en van IT-användare. Du har flytande kunskaper i svenska (i både tal och skrift) för den dagliga kommunikationen med dina team och kunder, samt goda kunskaper i engelska för att ta till dig koncernens styrande dokument och samarbeta med internationella kollegor.
Driv och personlighet: Som person är du självgående, drivande och utpräglat lösningsorienterad. Du möter utmaningar med en positiv inställning och har ett naturligt fokus på att nå uppsatta resultat tillsammans med ditt team.
Körkort: B-körkort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rentokil Sverige AB
(org.nr 556526-3976)
Baldersvägen 15 (visa karta
)
856 40 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9959534