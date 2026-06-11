Doktorand i biofysikalisk kemi och självorganisation av proteiner
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2026-06-11
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Du kommer framförallt att ägna dig åt din forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser.
Du kommer att ansvara för produktion och experimentell karakterisering av självorganiserande de novo-designade proteiner, men kommer även att delta i urvalet av lovande konstrukt och förväntas bidra till den övergripande designstrategin. Du kommer att arbeta i nära samarbete med beräkningsbaserade proteindesigners för att etablera en effektiv återkopplingsprocess mellan experimentella resultat och designstrategi.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Filtrering och urval av de novo-designade proteiner för karakterisering
Proteinexpression och proteinrening
Design och produktion av nya proteinassemblage med icke-kanoniska aminosyror med metallbindande egenskaper
Utveckling av analysmetoder för högkapacitetsscreening
Spektroskopisk karakterisering av 2D-självorganisering av proteiner
Kryogen elektronmikroskopi av protein–metall-assemblage
I arbetsuppgifterna ingår även deltagande i undervisning och annat institutionsarbete, dock högst 20 procent av arbetstiden. Avdelningen ansvarar för kurser i fysikalisk kemi, NMR-spektroskopi och biofysikalisk kemi.Kvalifikationer
För att kunna antas och anställas som doktorand behöver du uppfylla kraven nedan.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå uppfyller du som har:
avlagd examen på avancerad nivå eller
fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet för Biofysikalisk kemi uppfyller du som har:
civilingenjörsexamen, ettårig masterexamen eller annan jämförbar examen med betydande inslag av matematik, molekylära vetenskaper och livsvetenskaper. Beroende på doktorandens forskningsprojekt kan kurser på avancerad nivå i fysikalisk kemi, biofysikalisk kemi, proteinvetenskap och/eller molekylär spektroskopi krävas.
Slutligen ska studenten bedömas ha förutsättningar att genomföra utbildningen.
Övriga krav
För att tillgodogöra sig den aktuella forskarutbildningen krävs även:
Erfarenhet av experimentell proteinkarakterisering och biofysikaliska mätningar med kvantitativ dataanalys
Molekylär förståelse för proteinstruktur och proteininteraktioner
Dokumenterad förmåga att arbeta självständigt
Vetenskaplig nyfikenhet
God molekylär förståelse
Den sökande ska också ha god analytisk förmåga, vara initiativtagande, visa samarbetsförmåga och vara uthållig
God förmåga att arbeta självständigt samt att formulera och angripa forskninsgsproblem
God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga
Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska
Meriterande
För den aktuella forskarutbildningen är följande meriterande:
Erfarenhet av rekombinant proteinproduktion är meriterande
Erfarenhet av karakterisering av proteinstruktur med kryo-elektronmikroskopi är meriterande
Erfarenhet av experimentell karakterisering och kvantitativ dataanalys av självorganisering av proteiner är meriterande
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Komplettera gärna med information om vad just er arbetsplats kan erbjuda.
Mer om att jobba på Lunds universitet på lu.se. https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Om anställningen
Anställningen är en visstidsanställning på heltid, med start 2026-09-01 eller enligt överenskommelse. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.
Mer om anställningsvillkor för doktorander på Lunds universitets medarbetarwebb. https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/utbildning-pa-forskarniva/anstallningsvillkor-doktorander
Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska och till din ansökan ska du bifoga:
CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av utbildningsplatsen/anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund.
Kopior på utfärdade studieintyg och/eller examensbevis. Dessa ska styrka din grundläggande och särskilda behörighet till forskarutbildningsämnet och visa att du har de ämneskunskaper som krävs för forskarutbildningsprojektet.
Kontaktuppgifter till två referenspersoner
Kopior av betyg
Övrigt som du önskar åberopa, (rekommendationsbrev etc.).
Välkommen med din ansökan!
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Naturvetarvägen 22 (visa karta
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221 00 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli st@st.lu.se 046-2229362 Jobbnummer
9959533