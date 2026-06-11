Interim Avdelningschef Statlig Myndighet
Selecta Recruitment AB / Administratörsjobb / Borås Visa alla administratörsjobb i Borås
2026-06-11
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Omfattning: Heltid (100 %)
Placeringsort: Borås
Uppdragsperiod: 2026-08-24 – 2027-01-31
Om uppdraget
Vi söker en erfaren och handlingskraftig interim avdelningschef till en statlig myndighet med placering i Borås.
Myndigheten utför uppdrag för såväl andra statliga myndigheter som företag och branschorganisationer. Uppdraget innebär att leda ackrediteringsverksamheten under en övergångsperiod och säkerställa hög kvalitet, stabilitet och leveransförmåga samtidigt som verksamheten utvecklas och moderniseras.
Som avdelningschef ansvarar du för en verksamhet med cirka 60 tillsvidareanställda medarbetare och omkring 250 upphandlade tekniska experter. Du leder verksamheten genom förändring och utveckling med särskilt fokus på digitalisering, AI och framtida arbetssätt.
Du har personalansvar för fyra enhetschefer samt stabsfunktioner och ingår i myndighetens ledningsgrupp med direkt rapportering till vikarierande generaldirektör.
Uppdraget omfattar cirka 900 timmar under perioden fram till den 31 januari 2027.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Leda och utveckla ackrediteringsavdelningens verksamhet.
Säkerställa hög kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse.
Ansvara för verksamhetsplanering, budget och uppföljning.
Leda och coacha underställda chefer och medarbetare.
Driva förändrings- och utvecklingsarbete.
Bidra till myndighetens strategiska utveckling som medlem i ledningsgruppen.
Identifiera och implementera möjligheter inom digitalisering och AI.
Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar, regler och myndighetskrav.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har relevant högskole- eller universitetsutbildning.
Har dokumenterad erfarenhet av att leda chefer och större verksamheter.
Har erfarenhet av strategisk verksamhetsutveckling, budgetarbete och förändringsledning.
Är van att fatta beslut och driva utveckling i komplexa organisationer.
Har god förståelse för hur digitalisering och AI kan bidra till verksamhetsutveckling.
Är en tydlig och trygg ledare med förmåga att skapa engagemang och resultat.
Meriterande
Erfarenhet från offentlig sektor, statlig myndighet eller kommunal verksamhet.
Erfarenhet av att leda större förändrings- och digitaliseringsprojekt.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du:
Strategisk och resultatorienterad.
Handlingskraftig och beslutsmässig.
Tydlig i ditt ledarskap.
Kommunikationsstark och relationsskapande.
Utvecklingsorienterad med intresse för innovation, digitalisering och AI.
Trygg i att leda verksamheter genom förändring.Så ansöker du
Intervjuer planeras att genomföras under vecka 27 och vecka 28 i Borås.
Vänligen märk din ansökan med: "Interim Avdelningschef – Borås".
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@selectarecruitment.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selecta Recruitment AB
(org.nr 559036-4039)
503 35 BORÅS Arbetsplats
Borås kommun Jobbnummer
9959535