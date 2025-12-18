Beredskapssamordnare
Bjuvs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning / Administratörsjobb / Bjuv Visa alla administratörsjobb i Bjuv
2025-12-18
, Åstorp
, Helsingborg
, Klippan
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bjuvs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning i Bjuv
Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
I rollen får du ett brett och varierat uppdrag där du bland annat:
• Samordnar och utvecklar kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar, utifrån lagkrav, nationella mål och lokala behov.
• Tar fram och uppdaterar beredskapsplaner, styrdokument, riktlinjer och rutiner för hantering av samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap.
• Stödjer verksamheterna i deras kontinuitetsplanering, inklusive workshops, rådgivning och uppföljning.
• Genomför och leder risk- och sårbarhetsanalyser samt föreslår åtgärder för ökad robusthet.
• Planerar och genomför utbildningar och övningar för medarbetare, chefer och förtroendevalda.
• Samverkar med externa aktörer, såsom Länsstyrelsen, räddningstjänsten, andra kommuner och aktörer inom totalförsvaret.
• Medverkar i kommunens krisledningsorganisation, inklusive att delta i stabsarbete vid behov.
• Driver utvecklingsprojekt kopplade till civil beredskap och säkerhet inom kommunens verksamheter.
• Bidrar till kommunens arbete med intern säkerhet, exempelvisKvalifikationer
Våra krav
• Akademisk utbildning inom krisberedskap, samhällssäkerhet, statsvetenskap eller annat relevant område. Alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av arbete med krisberedskap, civilt försvar, kontinuitetsplanering eller risk- och sårbarhetsanalyser.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• God analytisk förmåga och förmåga att omsätta komplex information till tydliga rekommendationer.
• Förmåga att planera, prioritera och driva processer självständigt.
• B-körkort.
Meriterande
• Erfarenhet av att arbeta i kommun eller annan offentlig förvaltning.
• Erfarenhet av att planera och leda övningar eller utbildningar.
• Erfarenhet av samverkan med Försvarsmakten eller andra aktörer inom totalförsvaret.
• Kunskap om lagstiftning inom krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd eller informationssäkerhet.
• Erfarenhet av stabsarbete eller deltagande i krisledningsorganisation.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• God samarbetsförmåga och förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
• En strukturerad arbetsstil och ett prestigelöst förhållningssätt.
• Förmåga att vara lugn, tydlig och lösningsorienterad även i pressade situationer.
• Intresse för samhällsfrågor och en vilja att bidra till utvecklingen av kommunens säkerhetsarbete.
Det viktigaste för oss är att vi kommer trivas att arbeta med varandra i vår avdelning och därför lägger stor vikt vid dig som person. Det är också väsentligt att du är beredd att gå utanför ditt huvuduppdrag för vi är en liten avdelning där vi hjälper varandra vid behov.
Tjänsten kan komma att säkerhetsprövas enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585), vilket förutsätter svenskt medborgarskap.
ÖVRIGT
Bjuvs kommun är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känslan skapar Familjen Helsingborg.
Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.se
Vad vi erbjuder
• Ett samhällsviktigt och meningsfullt uppdrag med stor variation.
• Möjlighet att bidra till ett robust och tryggt Bjuv.
• Nära samarbete i en liten, effektiv organisation där du får stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka.
• Kompetenta kollegor och ett nätverk inom både kommunala och regionala beredskapsstrukturer.
Tjänsten är en projektanställning som vid fortsatt statsbidrag kan bli en tillsvidareanställning.
Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295257/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjuvs kommun
(org.nr 212000-1041) Arbetsplats
Bjuvs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt
Säkerhetschef
Patrik Svedenskiöld patrik.svendenskiold@bjuv.se Jobbnummer
9653973