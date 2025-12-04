Beredskapssamordnare
2025-12-04
Vision 2040: Med ett jäklar anamma skapar vi det storslagna i det lilla!
I vår kommun skapar vi tillsammans en plats på jorden där vardagsnära trygghet möter naturens skönhet och människors vilja av järn. Från höga höjder till glittrande sjöar, från en levande landsbygd till småstadens liv och rörelse - hos oss är varje plats unik och en viktig del av helheten.
För vi vet att det är tillsammans som vi skapar vår framtid - med stolthet för vår långa historia och med ett jäklar anamma.
Lindesbergs kommun är den lagom stora kommunen där du får möjlighet att jobba brett. Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. I den lagom stora kommunen är det lätt till samarbete och du har möjlighet att påverka.
Vill du bidra till ett robust civilt försvar och stärka kommunens förmåga att hantera kriser? Vi söker nu en engagerad beredskapssamordnare till vår Säkerhetsenhet!Publiceringsdatum2025-12-04Arbetsuppgifter
Lindesbergs kommun söker dig som vill bidra till en tryggare kommun inom säkerhet och beredskap! Inom området civil beredskap arbetar vi med allt från förebyggande åtgärder till större extraordinära händelser och höjd beredskap.
Som beredskapssamordnare ansvarar du för att samordna kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar, i enlighet med lagkrav och överenskommelser. Du samverkar med räddningstjänsten, Länsstyrelsen, andra kommuner och aktörer inom totalförsvaret och stödjer verksamheterna i deras arbete med exempelvis kontinuitetsplanering.
Du stöttar verksamheterna genom workshops, rådgivning och förbättringsförslag samt tar fram styrdokument och rutiner. Rollen omfattar även att leda möten, utbilda personal och förtroendevalda, delta i projekt och utredningar samt utreda ärenden och ta fram beslutsunderlag till politik och ledning.
Du rapporterar till säkerhetschef och ingår i en nystartad Säkerhetsenhet organiserad inom Kommunstyrelseförvaltningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med inriktning mot statsvetenskap, risk- och krishantering eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver också ha körkort och uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du har en god förmåga att strukturera, planera och prioritera samt att göra avvägningar utifrån vad som behöver göras. Du kan snabbt ställa om och är flexibel. Du har förmågan att analysera, värdera och sammanfatta information som sedan kommuniceras effektivt och tydligt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten kräver svenskt medborgarskap och innebär inplacering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan anställning.
ÖVRIGT
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
