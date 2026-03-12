Beredskapsplanerare
Halmstads Kommun / Brandmansjobb / Halmstad Visa alla brandmansjobb i Halmstad
2026-03-12
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla räddningstjänstens förmåga inom totalförsvaret?
Vi söker nu en beredskapsplanerare som vill ta en nyckelroll i arbetet med att stärka länets räddningstjänsters förmåga under höjd beredskap och krig.
Tjänsten är placerad vid Räddningstjänsten Halmstad, men uppdraget omfattar att stödja och samordna länets samtliga kommunala räddningstjänstorganisationer.
I din roll ska du stötta kollegor från länets räddningstjänstorganisationer att ta fram krigsorganisationer i syfte att säkerställa att räddningstjänsten har den förmåga och uthållighet som krävs vid höjd beredskap och krig.
Uppdraget innebär också att vara kontaktvägen mellan Myndigheten för civilt försvar (MCF) och räddningstjänsterna i länet genom att bland annat förmedla information och samordna tillförsel av materiel. Din roll kommer även att driva planeringen av tillkommande civilpliktiga samt att bistå vid framtida utbildnings- och övningsbehov inom området.
I tjänsten ingår att samverka med andra räddningstjänster, länsstyrelsen, offentliga organisationer, frivilliga och privat näringsliv. Beredskaps- eller jourtjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Lägst MCF:s ledningsutbildning styrkeledare eller motsvarande äldre utbildning
- Goda kunskaper inom krisberedskap, totalförsvarsplanering och säkerhetsskydd
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
- God administrativ och digital kompetens
- God datorvana
- B-körkort
Meriterande:
- Högre ledningsutbildningar inom MCF
- Relevant universitets- eller högskoleutbildning
- Projektledarutbildning
- Erfarenhet från Försvarsmakten eller annan relevant myndighet
Vem du är
Som person har du god förmåga att se möjligheter och hitta lösningar på olika utmaningar och du tycker om att engagera andra i denna process. Du är bra på att se hur saker hänger ihop och har förmågan att kunna samordna komplexa processer på kort och lång sikt.
För att lyckas i rollen behöver du ha lätt för att anpassa din kommunikation till olika målgrupper och vara bekväm med att tala inför andra människor. Rollen innebär många kontaktytor, vilket ställer krav på god samverkansförmåga och förmåga att bygga tillitsfulla relationer. Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information
Tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass och kräver godkänd säkerhetsprövning.
För att underlätta rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Rekryteringen sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Innan anställning behöver du visa att du har rätt att arbeta enligt utlänningsförordningen, vilket styrks genom pass, nationellt id-kort eller personbevis (EU/EES/Schweiz), alternativt giltigt arbetstillstånd. Interna bakgrundkontroller genomförs under rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Räddningstjänstens främsta uppgift är att säkra ett förebyggande brandskydd. Vid olyckor är vår uppgift att minska konsekvenserna för den enskilde och för samhället. Vårt arbete ska präglas av omtanke och ske i nära samarbete med övriga delar av samhället.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/134". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Räddningstjänsten Kontakt
Tina Nordlund, verksamhetschef Staben tina.nordlund@halmstad.se 0703-792327 Jobbnummer
9794185