Beredskapshandläggare industri
Tillväxtverket / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tillväxtverket i Stockholm
, Gävle
, Örebro
, Jönköping
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du vara med att bygga upp beredskapen inom svensk industri? Då ska du söka den här tjänsten!
Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter.
Enheten för industrins utveckling och beredskap har ansvar för att bygga kunskap, utveckla och delta i policyutveckling av industripolitiken nationellt och på EU-nivå samt genomföra insatser för att uppnå de näringspolitiska målen på området. Enheten har också ansvar för uppgifter inom uppdraget som beredskapsmyndigheten för industri.Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Tjänsten ska stärka Tillväxtverket i uppgifterna inom totalförsvar och beredskap, men särskilt fokus på industrin. Du är med och bygger upp, etablerar och genomför enhetens uppgifter inom uppdraget att vara beredskapsmyndighet för industrin. Du arbetar både självständigt och i team med medarbetare från olika delar av myndigheten och i nätverk och i nära samverkan med andra myndigheter, näringslivet samt organisationer och andra aktörer av relevans för uppdraget.
Uppdraget att stärka industrins förmåga i händelse av kris och krig innebär bl.a. att bevaka, analysera och bidra till att höja industrins förmåga att fungera i kris och krig. Du bidrar till regelbunden rapportering och extern kommunikation och till att utveckla former för samverkan kring frågor om samhällsviktig verksamhet och försörjningsberedskap samt att utforma och etablera processer, rutiner, övningar m.m.
I rollen ingår att arbeta utåtriktat t.ex. att representera myndigheten i olika sammanhang, att utforma och arrangera events och aktivt sprida kunskap som stärker industrins utveckling, konkurrenskraft och beredskap i Sverige.
Då uppdraget fortfarande är i en uppbyggnadsfas finns stora möjligheter att påverka uppdragets genomförande.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och kräver svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen
Ditt tjänstgöringsställe är: Stockholm eller Östersund
Resor ingår i tjänsten.
Vi söker dig som har:
Universitets- eller högskoleutbildning motsvarande minst tre års studier
Flerårig arbetserfarenhet från näringslivet, industrin eller med näringslivsutveckling i branschorganisationer eller liknande
Arbetat självständigt och utvecklingsorienterat
Vana av att i arbetssammahang analysera och dra slutsatser samt anpassa dem till genomförandet av uppdrag
Vana att kunna sätta sig in i olika regelverk för att kunna genomföra uppdrag
Kan hantera digitala verktyg och att kunna arbeta i digitala miljöer
God kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
Följande är meriterande:
Arbetserfarenhet inom totalförsvaret och beredskapsuppgifter såsom risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering m.m.
Arbete som krävt en förståelse för industrifrågor och branschens aktörer
Kunskap om företagsfrämjande organisationer
Arbetserfarenhet från politiskt styrda organisationer
Arbetat med projektledning och/eller projektutveckling
Haft arbeten som ställt krav på att planera, genomföra, rapportera och följa upp uppdrag och insatser
Erfarenhet av arbete med kommunikation, leda workshops m.m.
Som person söker vi dig som är analytisk och kommunikativ. Du förstår att de bästa resultaten nås i nära samarbete med andra. Du är serviceinriktad och förstår värdet av involvering i både interna och externa sammanhang. Du har en vilja bidra och dela med sig av erfarenheter och kunskaper och kan på ett enkelt sätt förklara och presentera analyser och förslag. Du är resultatorienterad och kan självständigt strukturera och planera ditt arbete.
Vi kommer lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi förväntar oss att du lever upp till vår https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/omtillvaxtverket/jobbahososs/fordelarmedattjobbahososs/medarbetarochchefspolicy.600.htmlsom
uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.
Vi förutsätter att du delar vår värdegrund som är den https://www.statskontoret.se/fokusomraden/god-forvaltningskultur-och-antikorruption/den-statliga-vardegrunden/.
Den förenar alla som är statsanställda, oavsett verksamhet och profession. Värdegrunden syftar till att skapa en förvaltning som är effektiv, rättssäker och fri från korruption och maktmissbruk.
Anställningsform och sista ansökningsdag
Anställningen är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Sista ansökningsdag är 15 juni 2026
Mer information och kontakt
För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta Ulf Savbäck, tfn 08- 681 65 38. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR- partner Sara Påhlsson sara.pahlsson@tillvaxtverket.se
tfn 08-681 64 92.
Fackliga företrädare
ST: kontaktperson, Robert Berggren, e-post mailto:st-tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Saco: kontaktperson, Susanna Lindbom, e-post mailto:saco@tillvaxtverket.se
Båda nås per telefon via växelnummer 08-681 91 00
Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor,eventuella tester, intervjuer samt referenstagning.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.
Vi sitter centralt i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/omtillvaxtverket/jobbahososs/fordelarmedattjobbahososs.960.html
Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.
Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!
I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxtverket
(org.nr 202100-6149), https://tillvaxtverket.se/
Tillväxtverket BOX 4044 (visa karta
)
102 61 STOCKHOLM Arbetsplats
Tillväxtverket Jobbnummer
9943795